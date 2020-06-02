Недавно супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон подала в суд на британские издание Tatler, которое опубликовало статью о проблемах с пищеварением герцогини.
После этого нападки на Миддлтон в прессе участились. Оказалось, что статью об этом написала Анна Пастернак, которая находится в хороших отношениях с близкой подругой Меган Маркл и знакома с самой актрисой.
"Статья Пастернак причинила огромную боль Кейт. А то, что журналистка связана с Меган через ее лучшую подругу Джессику Малруни — это очень интригует", — сообщил источник изданию The Sun.
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