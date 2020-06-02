Манукян подарил Бузовой кольцо с бриллиантами

Ольга Бузова рассказала подписчикам о романтическом ужине, который для неё устроил возлюбленный Давид Манукян.

Он организовал для певицы романтический ужин, подарил роскошный букет цветов, а затем преподнес главный подарок — кольцо с бриллиантами Van Cleef & Arpels из легендарной коллекции Alhambra. Стоимость аксессуара составляет чуть более 800 тысяч рублей.

Бузова очень обрадовалась такому презенту и рассказала, что это её привело в себя после изнурительных съемок в новом проекте.