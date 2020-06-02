Народный артист России Евгений Миронов рассказал, что "не мог уснуть" после просмотренного видео, где Максим Галкин спародировал совещание Владимира Путина и Сергея Собянина.
По мнению актера, Галкин "решил воспользоваться сложными обстоятельствами", чтобы "заработать себе баллов и подписчиков".
"Не могу вот никак уснуть, просто колбасит меня всего. За последние два дня посмотрел два видео: пародию Максима Галкина на Сергея Собянина и Владимира Путина, обращение Никиты Джигурды к народным артистам. Оба практически направлены на Собянина, злобная критика. И если в случае Джигурады — это злая, неумная глупость. Никак не ожидал от Максима. Ну, неужели на волне такого хайпа, злости по отношению к Собянину очень талантливый артисты вздумал набрать себе очков или подписчиков. Ну, и на волне того, что в стране нет политической сатиры воспользоваться очень сложным моментом. Неужели не видно и не понятно, как сложно команде Собянина, который настоял, чтобы наверху серьезно отнеслись к этой проблеме, который возглавил штаб, у которого нет опыта, который тоже человек, как и мы все, который не знает, как бороться с этой историей. И нет опыта нигде, ни в одной стране. Собянин создал команду, этот совет, стоит до последнего, чтобы карантин и изоляция были до последнего, когда от него уже все требует, не только мамочки, которые с детьми, но уже и бизнес, и политики. Тем не менее человек борется из последних сил, чтобы было меньше жертв, и их меньше! Посмотрите, что в США творится! Ну, почему нужно так обосрать? Ну, зачем это делать? Познер не так давно сказал, что сейчас не время так хаять власть, время тяжелое для всех. Не заслужил Собянин этого!", — написал Миронов.
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