"Колбасит": Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Путина

Народный артист России Евгений Миронов рассказал, что "не мог уснуть" после просмотренного видео, где Максим Галкин спародировал совещание Владимира Путина и Сергея Собянина.

По мнению актера, Галкин "решил воспользоваться сложными обстоятельствами", чтобы "заработать себе баллов и подписчиков".