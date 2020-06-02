Солист "Отпетых мошенников" работает в такси и не жалуется

Недавно в отечественном шоу-бизнесе разгорелся скандал. Одни звезды начали жаловаться на безденежье, а другие — критиковать их за это.

В сторону артистов посыпались "рекомендации" заняться делом и заработать себе на жизнь, если деньги начинают заканчиваться.

Так и поступил солист некогда известной музыкальной группы "Отпетые мошенники" Игорь "Гарик" Богомазов. Из-за сложившихся условий певец сейчас работает таксистом в Москве и не жалуется на безденежье. Положение артиста усугубляет то, что семь месяцев назад у него родилась дочь, что увеличило финансовую нагрузку на его семью.