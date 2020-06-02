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Киркоров от безденежья спел "песню простаты"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram новое сатирическое видео, в котором высмеял отсутствие концертов и падение дохода у звезд шоу-бизнеса.

В ролике исполнителю предлагают изобразить простату и спеть соответствующую песню в программе Елены Малышевой на Первом канале. Изначально Киркоров воспринимает эту идею в штыки, но вскоре соглашается из-за отсутствия какого-либо дохода.

Певец пожелал, чтобы Николай Басков исполнил "роль ануса", а Юрий Лоза сыграл аппендицит, "который никому не нужен".

видео простата юрий лоза николай басков елена малышева филипп киркоров
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