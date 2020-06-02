Певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram новое сатирическое видео, в котором высмеял отсутствие концертов и падение дохода у звезд шоу-бизнеса.
В ролике исполнителю предлагают изобразить простату и спеть соответствующую песню в программе Елены Малышевой на Первом канале. Изначально Киркоров воспринимает эту идею в штыки, но вскоре соглашается из-за отсутствия какого-либо дохода.
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