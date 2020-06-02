Как изменилась жизнь Жигунова после расставания с Заворотнюк

Многие поклонники сериала "Моя прекрасная няня" были вне себя от восторга, когда между главными актерами картины завязались любовные отношения.

Ради Анастасии Заворотнюк Сергей Жигунов даже развелся с женой. Пара пробыла вместе недолго — около двух лет. Затем актриса ушла от Жигунова, который опять вернулся к бывшей супруге.

Друг Сергея Жигунова художник Сергей Заграевский рассказал, что расставание с Заворотнюк для актера было непростым и очень сильно изменило его жизнь. Он продал свой загородный дом, где они жили вместе с Заворотнюк, а также перестал улыбаться.

Сейчас, по словам Заграевского, Жигунов живет с женщиной, "очень похожей" на Заворотнюк.