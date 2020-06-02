Оскар Кучера переболел коронавирусом дома и вылечился без врачей

Актер и телеведущий Оскар Кучера ненадолго пропал из эфира передачи "Звезды сошлись" на НТВ, но поспешил объяснится перед зрителями в Instagram.

Он написал, что успел переболеть коронавирусом. Примечательно, что артист лечился самостоятельно и смог быстро победить недуг.