Актер и телеведущий Оскар Кучера ненадолго пропал из эфира передачи "Звезды сошлись" на НТВ, но поспешил объяснится перед зрителями в Instagram.
Он написал, что успел переболеть коронавирусом. Примечательно, что артист лечился самостоятельно и смог быстро победить недуг.
"12 мая у меня уже не было температуры и я пошел на поправку. Сдал все анализы. Сначала подтвердили COVID-19, потом что его уже нет, и в итоге следующий анализ показал наличие антител G. Но в любом случае было принято решение не подвергать опасности коллег, и я остался дома на карантине! Ну а теперь программа ушла на летние каникулы, и дай бог мы увидимся уже в конце августа", — написал Кучера.
Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что прекрасно знает, откуда на республику "дуют ветры".