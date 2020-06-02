Юлия Савичева скрывала факт потери ребенка, поскольку винит в этом себя. Она слишком много времени уделяла работе и не следила за своим здоровьем.

"Неделями не бывала дома — бесконечные перелеты и хроническая усталость привели к тому, о чем предупреждали меня все врачи — я потеряла ребенка. До сих пор мы вспоминаем этот период с ужасом и содроганием! В тот момент рядом не было подготовленных людей и больниц, в которых мне могли бы помочь.

Спустя какое-то время мы все-таки нашли роддом, где меня приняли. Я очень благодарна врачам за профессионализм и оперативность, с которой они смогли провести операцию, не вдаваясь в подробности. Три последующих дня я провела в больнице, а после моего возвращения домой мы всей семьей просто молчали, и, если честно, мы до сих пор в разговорах обходим эту тему стороной", — рассказала певица.