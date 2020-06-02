Анджелина Джоли "положила глаз" на актера, похожего на Брэда Питта

С момента разрыва отношений Брэда Питта и Анджелины Джоли прошло уже почти пять лет. За это время у актеров не было серьёзных отношений.

Недавно американская пресса сообщила, что актриса "активно общается" с молодых артистом Ричардом Мэдденом, с которым она познакомилась на съемках фильма "Вечные". Примечательно, что актера все сравнивают с Брэдом Питтом в молодости, поскольку он действительно на него похож.

По словам источников, между Джоли и Мэдденом сейчас только дружеские отношения, однако они явно друг другом очарованы.