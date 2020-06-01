Артистка Елена Степаненко в интервью изданию "Вечерняя Москва" призналась, что простила своего бывшего супруга, юмориста Евгения Петросяна.
Актриса рассказала, что за то время, пока длился их бракоразводный процесс, она испытывала различные эмоции, а также "необыкновенное удивление от того, что происходило вокруг, потому что это было действительно ужасно".
Степаненко призналась, что все ее эмоции, связанные с разводом с Евгением Петросяном, остались в прошлом. Сейчас она желает ему "радостной и светлой" жизни.
Напомним, что артисты Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в 2018 году. Есть информация, которая пока никак официально не подтверждена, что новой супругой Евгения Вагановича стала его помощница — 31-летняя Татьяна Брухунова.
В марте 2020 года в СМИ всплыла информация о том, что у пары появился ребенок, однако ни Петросян, ни Брухунова данные слухи пока не подтвердили.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Степаненко назвала дочь Петросяна от первого брака "своей дочкой".
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