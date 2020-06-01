Филипп Киркоров купил кровать сыну за миллион рублей

Король российской эстрады Филипп Киркоров решил с пользой провести свободное время в самоизоляции и занялся ремонтом. На своей странице в Instagram певец заявил, что благодаря профессиональным дизайнерам комната его сына преобразилась всего за несколько дней.

Киркоров купил сыну кровать за 911 тысяч рублей

Певец не поскупился на ремонт комнаты семилетнего Мартина. Детская мальчика выполнена в светлых тонах, а посреди комнаты расположена большая кровать стоимостью 911 тысяч рублей.

По словам певца, Мартин с детства увлекается футболом. Своим кумиром он считает Лионеля Месси. Именно поэтому артист решил украсить комнату мальчика футбольными мячами и повесить портрет любимого спортсмена Мартина.

Сам певец остался очень доволен работой специалистов и отметил, что комната Мартина изменилась всего за 10 дней.

"Спасибо профессионалам и мастерам своего дела за красоту, оперативность и яркие эмоции", — прокомментировал свою публикацию артист.

По мнению подписчиков Филиппа Киркорова, детская обставлена без особых излишеств. Фанаты певца считают, что у него хороший вкус и ему следует чаще рассказывать о своих дизайнерских решениях.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что стройфирма подала в суд на Киркорова за долг по ремонту особняка.