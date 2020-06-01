Король российской эстрады Филипп Киркоров решил с пользой провести свободное время в самоизоляции и занялся ремонтом. На своей странице в Instagram певец заявил, что благодаря профессиональным дизайнерам комната его сына преобразилась всего за несколько дней.
Певец не поскупился на ремонт комнаты семилетнего Мартина. Детская мальчика выполнена в светлых тонах, а посреди комнаты расположена большая кровать стоимостью 911 тысяч рублей.
По словам певца, Мартин с детства увлекается футболом. Своим кумиром он считает Лионеля Месси. Именно поэтому артист решил украсить комнату мальчика футбольными мячами и повесить портрет любимого спортсмена Мартина.
Сам певец остался очень доволен работой специалистов и отметил, что комната Мартина изменилась всего за 10 дней.
"Спасибо профессионалам и мастерам своего дела за красоту, оперативность и яркие эмоции", — прокомментировал свою публикацию артист.
По мнению подписчиков Филиппа Киркорова, детская обставлена без особых излишеств. Фанаты певца считают, что у него хороший вкус и ему следует чаще рассказывать о своих дизайнерских решениях.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что стройфирма подала в суд на Киркорова за долг по ремонту особняка.
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