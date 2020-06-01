Манукян извиняется перед Бузовой за потраченный миллион

Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян удачно сходил на шопинг в первый день возобновления работы торговых центров. Блогер разместил историю в Instagram, где показал купленные вещи, общая стоимость которых составляет около одного миллиона рублей.