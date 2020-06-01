Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян удачно сходил на шопинг в первый день возобновления работы торговых центров. Блогер разместил историю в Instagram, где показал купленные вещи, общая стоимость которых составляет около одного миллиона рублей.
"Оль, прости", — написал блогер.
"Настроение поднимал как мог и поднял в общем: потратил миллион на покупки из ЦУМа", — добавил Манукян.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.