Экс-жена Бондарчука рассказала о разделе имущества с режиссером

Светлана Бондарчук дала интервью Ксении Собчак, в котором рассказала о разделе имущества с бывшим мужем — режиссером Федором Бондарчуком.

По её словам, никаких скандалов во время развода и раздела имущества не было. Всё, что она хотела получить — она получила.

"Я уехала на квартиру в Москве, а Федя остался там, где он жил, где мы жили, в доме в Подмосковье", — сообщила Светлана.

Главред журнала "Hello" рассказала, что получила деньги на ремонт квартиры и "осталась довольна".