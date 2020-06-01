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Кайли Дженнер обвиняет свою мать в финансовых махинациях

Кайли Дженнер обвиняет свою мать в финансовых махинациях

Шоу-бизнес » Зарубежный

Недавно 22-летняя Кайли Дженнер лишилась звания самой молодой миллиардерши журнала Forbes, поскольку были выявлены факты финансовых махинаций. Девушке может грозить тюрьма.

Сама Дженнер обвиняет в финансовых махинациях свою мать и её бухгалтера. Она предполагает, что они действовали в сговоре.

По мнению несостоявшейся миллиардерши, мать таким образом хотела поднять статус семьи Кардашьян.

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