Ксения Бородина: идея "Дома-2" принадлежит мне

Телеведущая Ксения Бородина рассказала подписчикам, что она является одним из авторов идеи создания реалити-шоу "Дом-2". По её словам, она работала на проекте со дня его создания и принимала непосредственное участие в его реализации.

"Мы всей командой его придумывали, а потом мне предложили его вести!" — утверждает Бородина.

Но пользователи соцсети неохотно поверили телеведущей, поскольку на момент создания реалити-шоу ей был 21 год.