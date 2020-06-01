В Боткинской больнице на 70-м году жизни скончался генеральный продюсер телепередачи "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер.

Об этом сообщил телеведущий Леонид Якубович.

"Анатолий довольно давно лежал в больнице, поступил с больным сердцем, потом биопсия несколько месяцев назад показала, что у него лейкоз, позже ко всему прочему обнаружили и коронавирус. Перевели в Боткинскую больницу, где он и скончался… Мы дружили больше 40 лет, погиб мой брат", — рассказал Якубович.