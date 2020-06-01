Актриса Кристина Асмус рассказала, что самоизоляция в какой-то степени помогла ей наладить личную жизнь с мужем Гариком Харламовым. По ее словам, они наконец-то переехали в загородный дом, в котором долгое время шел ремонт.
"Закончился ремонт многолетний. Мы, наконец, переехали, примерно месяц назад. В этом плане самоизоляция сыграла в плюс — мы не живем на коробках, у нас было время и собрать их спокойно, и разобрать", — отметила артистка.
Также Асмус рассказала о том, как распределяется бюджет в её семье.
"Ты думаешь на этот дом заработала я? У нас в семье бюджет распределен так: все, что зарабатывает Гарик, оно общее, а все, что зарабатываю я, оно мое", — рассказала актриса.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.