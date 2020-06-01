Асмус рассказала, как проводит самоизоляцию с Харламовым

Актриса Кристина Асмус рассказала, что самоизоляция в какой-то степени помогла ей наладить личную жизнь с мужем Гариком Харламовым. По ее словам, они наконец-то переехали в загородный дом, в котором долгое время шел ремонт.

"Закончился ремонт многолетний. Мы, наконец, переехали, примерно месяц назад. В этом плане самоизоляция сыграла в плюс — мы не живем на коробках, у нас было время и собрать их спокойно, и разобрать", — отметила артистка.

Также Асмус рассказала о том, как распределяется бюджет в её семье.