Певица Ольга Бузова была согласна приехать к захватчику заложников в одном из банков Москвы, который требовал встречи с ней. Она рассказала, что уже попадала в экстремальные ситуации за время своей карьеры.
Оказывается, на певицу нападали во время концерта. Это сделал агрессивный мужчина, разбивший ей губу.
"Мне было тогда страшно. Помню, как я вышла на сцену, а на меня напал мужчина. Я получила травму. У меня была разбита губа", — рассказала Бузова.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.