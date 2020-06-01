На Ольгу Бузову напал мужчина и разбил ей губу

Певица Ольга Бузова была согласна приехать к захватчику заложников в одном из банков Москвы, который требовал встречи с ней. Она рассказала, что уже попадала в экстремальные ситуации за время своей карьеры.

Оказывается, на певицу нападали во время концерта. Это сделал агрессивный мужчина, разбивший ей губу.