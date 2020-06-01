Недавно дочь известного писателя Эдуарда Успенского Татьяна впервые рассказала о тирании своего отца в семье. Тогда она попросила не называть литературную премию именем своего отца.
За два года дочь писателя ни разу не посетила могилу отца, поскольку не может себя заставить это сделать.
"Я не пойду к нему, не хочу. У меня поважнее есть дела. Знаете, у моего сына болят колени, ему нужны уколы. Но дедушка вообще ничем не интересовался. Наверное, если бы ребенку хоть что-то досталось из его наследства, он смог хотя бы к врачу обратиться. Но мой отец использовал внука как попугайчика — фотографировался с ним, а сам заставлял его убираться дома, чистить клетки… Попользовался ребенком и потом ничего ему не оставил", — объяснила Татьяна.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.