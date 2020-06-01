Дочь Успенского ни разу не посещала могилу отца

Недавно дочь известного писателя Эдуарда Успенского Татьяна впервые рассказала о тирании своего отца в семье. Тогда она попросила не называть литературную премию именем своего отца.

За два года дочь писателя ни разу не посетила могилу отца, поскольку не может себя заставить это сделать.