Известный рок-н-рольщик Владимир Кузьмин сегодня празднует юбилей, артисту исполняется 65 лет. Однако праздновать свой день рождения он не собирается, поскольку практикует экстремальную диету.

"Дело в том, что я сейчас сижу на травяной диете. Уже 10 дней ничего не ем, только пью — чай с медом и лимоном. Чтобы лучше выглядеть и себя чувствовать, чтобы мозги работали. А какой день рождения без еды? Мы с женой сначала хотели поехать к родителям на дачу, но заранее посмотрели прогноз погоды и поняли, что лучше перенести праздник на неделю. Там я уже смогу съесть какой-нибудь супчик, а пока все равно нельзя. Так что в сам юбилей просто посидим, попьем травки, максимум, выйдем прогуляемся", — объяснил музыкант.