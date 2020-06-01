Вандалы уничтожили звезду Дональда Трампа на "Аллее славы"

В американском Голливуде неизвестные уничтожили звезду Дональда Трампа на "Аллее славы". Ранее бизнесмену была вмонтирована звезда в тротуар за особые заслуги в развитии культуры и искусства.

Сейчас звезда находится в таком состоянии, что невозможно определить её владельца. Многие связывают это с беспорядками и массовыми акциями протеста, который захлестнули США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.