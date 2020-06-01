Телеведущая Лариса Гузеева рассказала, что после родов своего сына Георгия произошла не очень приятная ситуация.

"Когда мне принесли в роддоме первый раз сына, которого я вымаливала у Бога, то, посмотрев на него, я выпалила: "Какой он некрасивый". Это первые слова, которые он услышала от меня!" — сообщила телеведущая.

"Я думала, что у меня родился мальчик с синими глазами, длинными ресницами, черными бровями, волосы до плеч, а родился… и вот!" — оправдалась Гузеева.