Меган Маркл ежедневно тратит на охрану более 7 тысяч евро

Ранее безопасность принца Гарри и Меган Маркл обеспечивала королевская семья, но после отречения от престола им приходиться самим оплачивать расходы на охрану.

Недавно стало известно, что пара ежедневно тратит чуть более семи тысяч евро на обеспечение безопасности, а это почти 600 тысяч рублей. Сейчас Гарри и Меган живут в арендованном особняке в Лос-Анджелесе и всё ещё не могут найти работу.

Напомним, ранее британская пресса сообщала, что герцогам Сассекским финансово помогает принц Чарльз.