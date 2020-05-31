Любая "звезда высшего полета" может устроиться на работу таксистом или курьером, чтобы заработать на жизнь.
Такое мнение высказал музыкант Юрий Лоза. Он признал, что даже у самых успешных и знаменитых могут быть финансовые трудности из-за эпидемии коронавируса. Певец сравнил текущую обстановку с Великой депрессией.
"Точно так же и сейчас: если наши артисты окажутся в финансовой западне, то активно пойдут разгружать вагоны. Все мы — люди, которым будет нечего есть, — пойдем работать кем угодно", — пояснил Лоза.
Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи.