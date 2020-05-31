Лоза посоветовал артистам "разгружать вагоны"

Любая "звезда высшего полета" может устроиться на работу таксистом или курьером, чтобы заработать на жизнь.

Такое мнение высказал музыкант Юрий Лоза. Он признал, что даже у самых успешных и знаменитых могут быть финансовые трудности из-за эпидемии коронавируса. Певец сравнил текущую обстановку с Великой депрессией.