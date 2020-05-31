Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Рогозин объяснил свои слова о запуске астронавтов на батуте
Байден оценил массовые беспорядки в США
Лоза посоветовал артистам "разгружать вагоны"
Украинский журналист пожелал смерти жителям Донбасса и Крыма
Протестующие разграбили магазин Apple в Филадельфии
У просившей помощи семьи под Оренбургом отобрали 4 детей
Испания планирует последнее продление режима повышенной готовности
На Украине нет условий для создания вакцины от коронавируса
В Подмосковье рассказали об устранении последствий непогоды

Лоза посоветовал артистам "разгружать вагоны"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Любая "звезда высшего полета" может устроиться на работу таксистом или курьером, чтобы заработать на жизнь.

Такое мнение высказал музыкант Юрий Лоза. Он признал, что даже у самых успешных и знаменитых могут быть финансовые трудности из-за эпидемии коронавируса. Певец сравнил текущую обстановку с Великой депрессией.

"Точно так же и сейчас: если наши артисты окажутся в финансовой западне, то активно пойдут разгружать вагоны. Все мы — люди, которым будет нечего есть, — пойдем работать кем угодно", — пояснил Лоза.

работа звезды артисты юрий лоза коронавирус великая депрессия
Последние материалы
Рогозин объяснил свои слова о запуске астронавтов на батуте
Байден оценил массовые беспорядки в США
Лоза посоветовал артистам "разгружать вагоны"
Украинский журналист пожелал смерти жителям Донбасса и Крыма
Протестующие разграбили магазин Apple в Филадельфии
У просившей помощи семьи под Оренбургом отобрали 4 детей
Шутки Галкина привели к зачистке новостей
Испания планирует последнее продление режима повышенной готовности
На Украине нет условий для создания вакцины от коронавируса
В Подмосковье рассказали об устранении последствий непогоды
Популярное
Российский шоу-бизнес
Валерии и Пригожину отправили гуманитарную помощь

Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи.

Валерии и Пригожину отправили гуманитарную помощь
Зеленский: Эрмитаж — угроза нацбезопасности Украины
Новости Украины
Зеленский: Эрмитаж — угроза нацбезопасности Украины
Общество
Стало известно, кого будут штрафовать за отказ от вакцинации
Силовые структуры
Северная Корея построила "новую" ядерную подлодку
Василий Амирджанов Шутки Галкина привели к зачистке новостей Василий Амирджанов Игорь Буккер Трамп заговорил о цензуре Игорь Буккер Руслан Веснянко Зеленский: Эрмитаж — угроза нацбезопасности Украины Руслан Веснянко
Комментарии
У просившей помощи семьи под Оренбургом отобрали 4 детей
Россиянам разрешили не носить медицинские маски на пляжах
Шутки Галкина привели к зачистке новостей
Валерии и Пригожину отправили гуманитарную помощь
Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег
Пригожин заявил о мании величия у Сергея Шнурова
РФ согласна участвовать в G7, если станет полноправным членом саммита
Иван Моисеев: Россия не сможет помешать США приватизировать Луну
Рогозин стер твит, в котором назвал Ельцина "предателем"
Рогозин назвал Ельцина предателем
Политолог Крутаков: цель США – не допустить интеграции России и Китая
Песков больше не протягивает руку для приветствия
В Сети появилось видео поющего "Траву у дома" Илона Маска
Путин продолжает проводить дистанционные совещания
Зеленскому предложили выдворить всех россиян из Крыма
Протесты в США переросли в беспорядки
Россиянам разрешили не носить медицинские маски на пляжах
Белоруссия задолжала России за газ почти $166 млн
У москвича украли рюкзак с 12 миллионами рублей
В России зафиксировано 9 268 новых случаев инфицирования
Политолог Крутаков: цель США – не допустить интеграции России и Китая
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ