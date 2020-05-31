Действия Сергея Шнурова "разжигают костер огонь злости и огонь ненависти" в непростой для россиян период.

Такое мнение высказал продюсер Иосиф Пригожин.

"Человек поджёг спичку и тихонечко укрылся. Безнаказанность, беспринципность порождает то, с чем мы с вами сегодня столкнулись. Такие вещи ведут к революции", — пояснил Пригожин.

"Я не обязан перед теми, кто эту травлю устроил, отчитываться. Для этого есть специальные компетентные законные органы, которые обладают нужной информацией, зарабатываю я в период пандемии или не зарабатываю", — прокомментировал продюсер травлю в свой адрес.