Поклонники звезды российского хоккея Александра Овечкина были поражены, увидев в соцсети Instagram фотографию его недавно родившей супруги Анастасии Шубской. Как известно, 27 мая жена подарила Овечкину еще одного сына.
Так, пользователи отметили, что Шубская выглядит великолепно даже после родов.
«Как можно быть такой красивой, когда только родила?», «Истинная красота и любовь», «Вы просто очаровательны, а малышу здоровья», — написали поклонники в комментариях к фото.
Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи.