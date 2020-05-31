Поклонники оценили внешний вид Анастасии Шубской после родов

Поклонники звезды российского хоккея Александра Овечкина были поражены, увидев в соцсети Instagram фотографию его недавно родившей супруги Анастасии Шубской. Как известно, 27 мая жена подарила Овечкину еще одного сына.

Так, пользователи отметили, что Шубская выглядит великолепно даже после родов.

«Как можно быть такой красивой, когда только родила?», «Истинная красота и любовь», «Вы просто очаровательны, а малышу здоровья», — написали поклонники в комментариях к фото.