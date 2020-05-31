Сын Елены Яковлевой назвал себя уродом после развода с женой

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных в эфире шоу "Секрет на миллион" назвал настоящую причину развода с супругой Викторией Мельниковой. Он признался, что разрыв произошел из-за его плохих поступков по отношению к ней, передает "7days.ru".

«Я накосячил и изменил своей жене. Мы разошлись. Можно объяснить это таким тезисом: я урод. Такой поступок может дать только такую характеристику о человеке», - рассказал Денис.

Он добавил, что искренне любил супругу и сейчас жалеет о своем поступке. В данный момент, по словам Дениса, у него нет девушки.