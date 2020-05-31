Дочь Ефремова хочет жениться на девушке и покинуть Россию

19-летняя дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария утверждает, что она ещё не определилась какого она пола.

"Есть люди, которые не относят себя ни к традиционно маскулинным ролям, ни к традиционно феминным — так называемые небинарные персоны", — пояснила девушка.

По словам Анны-Марии, у неё есть девушка, с которой она хочет усыновить ребенка и купить коттедж в Англии.