Наташа Королёва о ситуации с Тарзаном: "Вернёт меня Игорю Николаеву"

Наташа Королёва прокомментировала скандал, который разгорелся после высказываний его мужа Сергея Глушко, известного как "Тарзан" о безденежье.

По её словам, заявление супруга было слишком преувеличены. Певица сообщила, что слухи о её возвращении к Игорю Николаеву из-за безденежья Тарзана не соответствуют действительности.