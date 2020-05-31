Наташа Королёва прокомментировала скандал, который разгорелся после высказываний его мужа Сергея Глушко, известного как "Тарзан" о безденежье.
По её словам, заявление супруга было слишком преувеличены. Певица сообщила, что слухи о её возвращении к Игорю Николаеву из-за безденежья Тарзана не соответствуют действительности.
"Шутят, что нам нечего кушать и Серёжа отдаёт меня обратно Игорю Николаеву. Думают, что он меня не тянет, дорогая я очень. Вот так вот бывает в жизни", — пояснила Кололёва.
Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи.