Елена Степаненко рассказала, что уже простила своего бывшего мужа Евгения Петросяна, который бросил её ради молодой помощницы.

Артистка также отметила, что развод вызвал у неё удивление.

"Потому что это было действительно ужасно. Но я же прошла этот путь, ничего не отвечая на лживые обвинения", — пояснила Степаненко.

"Я давно простила Евгения Вагановича и отпустила в его новую жизнь. Хочу, чтобы жизнь у него была радостной и светлой. И чтобы все, что он задумал, исполнилось", — добавила артистка.