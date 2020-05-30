Певец Григорий Лепс посоветовал своим коллегам артистам не жаловаться на свое положение, а поработать.

По его мнению, несмотря на кризис, вызванный коронавирусом, деятели культуры должны заниматься своим делом.

"Но "бедственное положение" — это неправильная политика. А у кого оно сейчас не бедственное? А куда тогда девать положение шахтеров, колхозников, пенсионеров, простых людей? У них еще сложнее", — заметил Лепс.

"Ребята, работайте! Пишите музыку. Надо это перетерпеть, это пройдет. Если кому-то нужна моя помощь — студия в вашем распоряжении. Приходите, никто с вас копейки денег не возьмет", — добавил музыкант.