Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал "Вечерней Москве" о том, что он поддерживает "звезд", которые обращаются к государству за помощью.
Продюсер также отметил, что артисты, как и все люди платят налоги, поэтому и требуют финансовой помощи.
"И у меня есть моральное право на это. Но государство нас не ласкает, оно не дает нам индивидуальные преференции, а телевидение живет по своим законам", — заявил Пригожин.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.