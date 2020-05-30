Пригожин объяснил, почему российские звезды просят финансовую поддержку

Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал "Вечерней Москве" о том, что он поддерживает "звезд", которые обращаются к государству за помощью.

Продюсер также отметил, что артисты, как и все люди платят налоги, поэтому и требуют финансовой помощи.