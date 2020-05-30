Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Фестивали "Гринландия" и "Истобенский огурец" перенесут из-за COVID-19
Завершено расследование по делу экс-министра правительства Калмыкии
Депутат ГД прокомментировала беспорядки в США
Агентство по туризму Сахалина возглавит Валерий Дубровский
Двое инфицированных сбежали из больницы на Ямале
В Севастополе в параде Победы примут участие 87 боевых машин
На побережье Грузии построят гостиницу с апартаментами
Кремль внимательно следит за беспорядками в США
Правительство не поддержало идею о пособиях для домохозяек

Валерии и Пригожину отправили гуманитарную помощь

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи. Идея "поддержать бедствующих артистов" принадлежит партии "Коммунисты России".

"Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели „Доширак“ и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку", - сообщили в пресс-службе партии.

Валерии коммунисты посоветовали устроиться на работу уборщиком.

доширак валерия иосиф пригожин коммунисты россии гуманитарная помощь
Последние материалы
Политолог Леонид Крутаков: старые кадры в правительстве надо менять
Двое инфицированных сбежали из больницы на Ямале
Бунт народа или Майдан: что происходит с выборами в Белоруссии
В Севастополе в параде Победы примут участие 87 боевых машин
Кремль внимательно следит за беспорядками в США
На побережье Грузии построят гостиницу с апартаментами
Правительство не поддержало идею о пособиях для домохозяек
Из-за протестов в США EA Sports отменила презентацию игры
Историк: "Тоётоми Хидэёси - один из легендарных объединителей Японии"
Путин назвал Лазутину кумиром молодёжи
Популярное
Российский шоу-бизнес
Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег

Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.

Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег
Шутки Галкина привели к зачистке новостей
Общество
Шутки Галкина привели к зачистке новостей
Власть
Рогозин назвал Ельцина предателем
Новости Украины
Пушилин прокомментировал обострение ситуации в Донбассе
Усам Оздемиров "Утечка мозгов" как бесплатный экспорт интеллекта Усам Оздемиров Василий Амирджанов Шутки Галкина привели к зачистке новостей Василий Амирджанов Игорь Буккер Трамп заговорил о цензуре Игорь Буккер
Комментарии
Пушилин прокомментировал обострение ситуации в Донбассе
Зеленскому предложили выдворить всех россиян из Крыма
Политолог Леонид Крутаков: старые кадры в правительстве надо менять
Лукашенко рассказал о "ветрах", которые "дуют" на Белоруссию
Погромы в США: "русский след" уже найден
Погромы в США: "русский след" уже найден
Погромы в США: "русский след" уже найден
Сёмин рассказал о странном поступке руководства "Локомотива"
Как относятся к Китаю в мире и почему
Дочь Ефремова хочет жениться на девушке и покинуть Россию
Украинский журналист пожелал смерти жителям Донбасса и Крыма
Зеленский: Эрмитаж — угроза нацбезопасности Украины
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Зеленский: Эрмитаж — угроза нацбезопасности Украины
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Рогозин назвал Ельцина предателем
Украинский журналист пожелал смерти жителям Донбасса и Крыма
Лоза посоветовал артистам "разгружать вагоны"
Касьянов и Ко придумали, как "уберечь" Россию от поправок в Конституцию
Украинский журналист пожелал смерти жителям Донбасса и Крыма
Володин рассказал, что США хотят расчленить Россию
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ