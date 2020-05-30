Экс-участник группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин записал видеообращение, в котором объяснился за сделанное ранее признание. Певец недавно признался, что подвергся сексуальному насилию в восьмилетнем возрасте.

"Ещё раз повторюсь, я боюсь за детей! За всех, не только за своих! Мы должны об этом говорить. Да, многие меня сейчас поливают грязью просто за то, что когда-то восьмилетний мальчик попал в беду, ничего страшного, мальчик подрос и это переживёт. Давайте только не дадим в обиду других детей", — сказал артист.