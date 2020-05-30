Российской певице Валерии предложили поучаствовать в "челлендже" в Instagram, на что она ответила отказом.
"Я понимаю, что, наверное, может быть, надо это делать, но аудитория эта дебильная стала. Вот эти челленджи, мне кажется, это немножко мелко как-то, как-то глуповато", — заявила Валерия.
Поклонники осудили певицу за грубое высказывание в их честь. После чего она уточнила, кого именно считала "дебильной аудиторией".
"Не свою, а ту, которая глотает тупой контент. У меня прекрасная аудитория, умная, думающая, интеллигентная — грех жаловаться", — заверила Валерия.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.