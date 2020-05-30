Пуэрто-риканский певец Рики Мартин выпустил новый альбом под названием "Pausa". Это его первый альбом с 2015 года.
В музыкальный сборник вошло 6 песен, но не те, которые ожидали поклонники. Ранее Мартин готовился к выпуску альбома танцевальной музыки.
"Я люблю вечеринки, но сейчас не время для этого. Мы должны были изменить концепцию, и я создал два отдельных сборника. Pausa более расслабленный. Надеюсь, в сентябре мы представим второй под названием Play. В нем будет позитивная музыка", — объяснил он.
Экс-музыкант Сергей Шнуров продолжил высмеивать артистов, которые попросили денег у государства из-за эпидемии коронавируса.