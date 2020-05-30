Известный поп-исполнитель Рики Мартин выпустил новый альбом

Пуэрто-риканский певец Рики Мартин выпустил новый альбом под названием "Pausa". Это его первый альбом с 2015 года.

В музыкальный сборник вошло 6 песен, но не те, которые ожидали поклонники. Ранее Мартин готовился к выпуску альбома танцевальной музыки.