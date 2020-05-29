Пригожин и Лепс не смогли получить МРОТ от ФНС

Издательство "Собеседник" сообщило о том, что певец Григорий Лепс и продюсер Иосиф Пригожин подали заявку в ФНС на получение МРОТ, но были отвергнуты.

Григорий Лепс подал заявку на поддержку ювелирной компании, но ему отказали из-за сокращения штата данной организации.

Иосифу Пригожину отказали по той же причине. Известно, что продюсер хотел получить поддержку для ресторанного предприятия.