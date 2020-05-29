Издательство "Собеседник" сообщило о том, что певец Григорий Лепс и продюсер Иосиф Пригожин подали заявку в ФНС на получение МРОТ, но были отвергнуты.
Григорий Лепс подал заявку на поддержку ювелирной компании, но ему отказали из-за сокращения штата данной организации.
Иосифу Пригожину отказали по той же причине. Известно, что продюсер хотел получить поддержку для ресторанного предприятия.
Очередной пародией побаловал россиян — в особенности москвичей — Максим Галкин. На этот раз он "раздвоился", чтобы ознакомить всех с тезисами разговора президента с мэром столицы.
Максиму Галкину, похоже, не дают покоя лавры Сергея Шнурова, который смог стать общественным деятелем, войдя в Совет по культуре.
Иначе чем объяснить стремление юмориста прокомментировать любое важное событие общественно политической жизни страны?
Напомним, что с 1 июня москвичи, согласно распоряжению Сергея Собянина, смогут выходить гулять. Правда, пока только при соблюдении ряда правил.
Каких, читайте в материале на сайте.
Желание Иосифа Пригожина и Тарзана "хайпануть на теме коронавируса" (а как иначе назвать их недавние пассажи о голодающих "звездах"?) превратилось во флешмоб богатых и знаменитых.
Глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил агентству РИА "Новости" о том, что с 1 июня в столице ношение перчаток станет необязательным. Однако масочный режим никто не отменял.
"На улице перчатки носить необязательно, а маски носить обязательно. В помещении, в кабинете, если вы работаете один, то это необязательно, а если вы работаете в коллективе, пришли в магазин или в транспорт, нужно носить и то, и другое. Если вы из метро до офиса идете в маске, да, можно без перчаток", — сказал Немерюк.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слухи о том, что у него есть личный самолет для полетов в Москву.
"Мне прислали сообщения, в которых пишут, что я вылетел в Москву, и что я на день-два прилетал домой и наш министр (здравоохранения) тоже находится в ЦКБ. Я говорю, что мы в Грозном и у меня нету самолета", — заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram со страницы министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова. Трансляция велась из автомобиля, которым управлял Кадыров в поездке по центру Грозного.
Пресс-служба музыкальной группы "Кино" сообщила о выходе нового клипа на песню "Мама, мы все тяжело больны".
"Может показаться, что мы специально выбрали для релиза злободневную песню и даже сделали для нее какую-то зловещую графику. Но это, конечно, не так. Песни для видео были выбраны еще прошлой осенью, а сюжеты для графики придумывались в районе Нового года. Но, видимо, у группы "Кино" такая судьба — идеально попадать во время", — пояснил продюсер Александр Цой, сын Виктора Цоя и его жены Марианны.
Известно, что этой осенью группа планирует дать концерты в Петербурге, Москве, Минске и Риге.
Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.