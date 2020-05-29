Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина

Очередной пародией побаловал россиян — в особенности москвичей — Максим Галкин. На этот раз он "раздвоился", чтобы ознакомить всех с тезисами разговора президента с мэром столицы.

Максиму Галкину, похоже, не дают покоя лавры Сергея Шнурова, который смог стать общественным деятелем, войдя в Совет по культуре.

Иначе чем объяснить стремление юмориста прокомментировать любое важное событие общественно политической жизни страны?

Напомним, что с 1 июня москвичи, согласно распоряжению Сергея Собянина, смогут выходить гулять. Правда, пока только при соблюдении ряда правил.

Каких, читайте в материале на сайте.