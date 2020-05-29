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Источник Правда.Ру

Музыканты группы "Кино" выпустили новый клип на известную песню

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Пресс-служба музыкальной группы "Кино" сообщила о выходе нового клипа на песню "Мама, мы все тяжело больны".

"Может показаться, что мы специально выбрали для релиза злободневную песню и даже сделали для нее какую-то зловещую графику. Но это, конечно, не так. Песни для видео были выбраны еще прошлой осенью, а сюжеты для графики придумывались в районе Нового года. Но, видимо, у группы "Кино" такая судьба — идеально попадать во время", — пояснил продюсер Александр Цой, сын Виктора Цоя и его жены Марианны.

Известно, что этой осенью группа планирует дать концерты в Петербурге, Москве, Минске и Риге.

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Уткин ответил на вопрос, чей Крым

Спорт

Спортивный журналист Василий Уткин высказал своё отношения по поводу принадлежности Крыма. Он дал интервью украинской журналистке Наталье Влащенко.

Уткин отметил, что ему непонятно, почему украинцы испытывают интерес к российской политике больше, чем он сам.

"Я испытываю чувство неловкости в таких разговорах, потому что у меня возникают другие вопросы. Например, почему украинцы испытывают такой жгучий интерес к российской политике? Часто больше, чем я.

Чей Крым? Крымчан. Попробуйте возразить", — сказал Уткин.

крым василий уткин

Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Очередной пародией побаловал россиян — в особенности москвичей — Максим Галкин. На этот раз он "раздвоился", чтобы ознакомить всех с тезисами разговора президента с мэром столицы.

Максиму Галкину, похоже, не дают покоя лавры Сергея Шнурова, который смог стать общественным деятелем, войдя в Совет по культуре.

Иначе чем объяснить стремление юмориста прокомментировать любое важное событие общественно политической жизни страны?

Напомним, что с 1 июня москвичи, согласно распоряжению Сергея Собянина, смогут выходить гулять. Правда, пока только при соблюдении ряда правил.

Каких, читайте в материале на сайте.

пародия максим галкин

Флешмоб знаменитых: тему "голодающих артистов" подхватил Никас Сафронов

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Желание Иосифа Пригожина и Тарзана "хайпануть на теме коронавируса" (а как иначе назвать их недавние пассажи о голодающих "звездах"?) превратилось во флешмоб богатых и знаменитых.

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Россияне начали чаще брать ипотеку

Экономика

В мае ожидается рост запросов по ипотеке. Он будет выше, чем в апреле.

Такой прогноз сделали в банке ВТБ.

"В мае ипотечный рынок показывает рост — мы прогнозируем, что результаты продаж в России окажутся выше, чем в апреле, когда действовал режим ограничений. Одним из факторов восстановления спроса, безусловно, стал запуск ипотеки под 6,5%", — заявил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

втб банк ипотека

Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российская актриса Елена Воробей рассказала изданию "Собеседник" о том, что безработица среди артистов коснулась и ее.

"Меня это, конечно же, заставляет нервничать", — поделилась артистка.

Воробей также рассказала о том, что ей пришлось продать свою квартиру в Черногории.

"Понятно, что расставаться с этим всем не хочется, но из-за затяжного отсутствия работы все-таки приходится об этом думать", — пояснила она.

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Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина

Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.

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