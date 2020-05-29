Пресс-служба музыкальной группы "Кино" сообщила о выходе нового клипа на песню "Мама, мы все тяжело больны".
"Может показаться, что мы специально выбрали для релиза злободневную песню и даже сделали для нее какую-то зловещую графику. Но это, конечно, не так. Песни для видео были выбраны еще прошлой осенью, а сюжеты для графики придумывались в районе Нового года. Но, видимо, у группы "Кино" такая судьба — идеально попадать во время", — пояснил продюсер Александр Цой, сын Виктора Цоя и его жены Марианны.
Известно, что этой осенью группа планирует дать концерты в Петербурге, Москве, Минске и Риге.
Спортивный журналист Василий Уткин высказал своё отношения по поводу принадлежности Крыма. Он дал интервью украинской журналистке Наталье Влащенко.
Уткин отметил, что ему непонятно, почему украинцы испытывают интерес к российской политике больше, чем он сам.
"Я испытываю чувство неловкости в таких разговорах, потому что у меня возникают другие вопросы. Например, почему украинцы испытывают такой жгучий интерес к российской политике? Часто больше, чем я.
Чей Крым? Крымчан. Попробуйте возразить", — сказал Уткин.
Очередной пародией побаловал россиян — в особенности москвичей — Максим Галкин. На этот раз он "раздвоился", чтобы ознакомить всех с тезисами разговора президента с мэром столицы.
Максиму Галкину, похоже, не дают покоя лавры Сергея Шнурова, который смог стать общественным деятелем, войдя в Совет по культуре.
Иначе чем объяснить стремление юмориста прокомментировать любое важное событие общественно политической жизни страны?
Напомним, что с 1 июня москвичи, согласно распоряжению Сергея Собянина, смогут выходить гулять. Правда, пока только при соблюдении ряда правил.
Каких, читайте в материале на сайте.
Желание Иосифа Пригожина и Тарзана "хайпануть на теме коронавируса" (а как иначе назвать их недавние пассажи о голодающих "звездах"?) превратилось во флешмоб богатых и знаменитых.
В мае ожидается рост запросов по ипотеке. Он будет выше, чем в апреле.
Такой прогноз сделали в банке ВТБ.
"В мае ипотечный рынок показывает рост — мы прогнозируем, что результаты продаж в России окажутся выше, чем в апреле, когда действовал режим ограничений. Одним из факторов восстановления спроса, безусловно, стал запуск ипотеки под 6,5%", — заявил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
Российская актриса Елена Воробей рассказала изданию "Собеседник" о том, что безработица среди артистов коснулась и ее.
"Меня это, конечно же, заставляет нервничать", — поделилась артистка.
Воробей также рассказала о том, что ей пришлось продать свою квартиру в Черногории.
"Понятно, что расставаться с этим всем не хочется, но из-за затяжного отсутствия работы все-таки приходится об этом думать", — пояснила она.
Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.