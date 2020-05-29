Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Финал Кубка Англии состоится 1 августа
Депутата Сергея Митрохина задержали в центре Москвы
Двое мужчин пойдут под суд в Удмуртии за разбой и двойное убийство
98% бюджетных медучреждений подключены к системе маркировки лекарств
Министр экономики Бурятии извинилась за эмоциональное высказывание
Рестарт чемпионата Испании состоится через две недели
Мир может потерять больше 300 миллионов рабочих мест
"Почта России" будет заниматься доставкой лекарственных препаратов
На Шантарских островах будут развивать "китовый туризм"
Источник Правда.Ру

Певица Леди Гага выпустила альбом Chromatica

Шоу-бизнес » Зарубежный

NME сообщает о том, что певица Леди Гага выложила новый альбом под названием Chromatica. Это первый альбом певицы с 2016 года и шестой по счету с начала карьеры.

Известно, что в альбом вошла композиция, которую Леди Гага записала вместе с Элтоном Джоном.

"Элтон всегда призывал меня внимательно относиться к своей профессии и заботиться о себе. И я очень благодарна ему за эти советы", — поделилась она в интервью Apple Music на прошлой неделе, назвав его своим "давним" ментором.

chromatica леди гага шоу-бизнес элтон джон

Принц Гарри живет с супругой на деньги своего отца

Шоу-бизнес » Зарубежный

Принц Гарри и Меган Маркл находятся в сложном финансовом положении. Помимо их повседневных расходов, они должны выплатить крупную сумму британской казне за реконструкцию их лондонского поместья.

Сейчас у Гарри и Меган нет работы и, соответственно, дохода. Недавно принц заработал 180 тысяч долларов, продав три своих охотничьих ружья.

Чтобы свести концы с концами, Гарри обратился за помощью к своему отцу — принцу Чарльзу.

"Они ожидали, что британские налогоплательщики продолжат оплачивать счет. Но затем ковер был вытащен из-под их ног. Им пришлось попросить принца Чарльза вмешаться. Именно по этой причине они теперь могут начать возвращать королеве и наследникам короны деньги, которые покрыли стоимость строительных работ из государственных средств", — пояснил инсайдер, близкий к королевской семье.

деньги принц гарри меган маркл принц чарльз финансовые проблемы

Характер Кейт Миддлтон остается загадкой для всех членов семьи

Шоу-бизнес » Зарубежный

Инсайдер, близкий к королевской семье, утверждает, что характер Кейт Миддлтон после долгих лет остается загадкой для всех членов семьи.

«Во многих отношениях трудно получить истинное представление о настоящей герцогине Кембриджской — настолько решительно она, кажется, проецирует ауру мягкости как часть своей царственной персоны. Когда я затрагиваю эту тему, я слышу те же слова от других людей. Королевские инсайдеры, общественные деятели признаются: "Я просто не знаю, кто она", — утверждает близкая подруга Кейт.

королева характер кейт миддлтон королевская семья

На Кубани сожители убили ребенка, который мешал им отдыхать

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Краснодарском крае 27-летнюю женщину и ее 19-летнего сожителя обвиняют в избиении годовалого сына женщины из-за чего он умер.

Следствие установило, что молодые люди проживали в одном из домов станицы Удобной.

ск рф убийство ребенка краснодарский край

Принц Гарри и Меган Маркл переедут в Нью-Йорк из-за папарацци

Шоу-бизнес » Зарубежный

Принц Гарри и Меган Маркл вместе со своим годовалым с сыном уже несколько месяцев живут в калифорнийском особняке. Однако пара в скором времени переедет в Нью-Йорк.

Об этом рассказала королевский эксперт Бриттани Барджер. По её мнению, папарацци устроили в Калифорнии настоящую охоту на принца и его супругу.

"Некоторые из Голливуда переезжают в Нэшвилл, так как в нем спокойнее, а папарацци там нет, но я не вижу этой перспективы для Гарри и Меган. Нэшвилл великий город, но я не думаю, что он будет на радаре Сассексов. Я думаю, что наиболее вероятен Нью-Йорк", — пояснила Барджер.

переезд нью-йорк папарацци калифорния принц гарри меган маркл бриттани барджер

Ивана Кипрухина назначили начальником управления по туризму в Карелии

Туризм » Путешествия

Иван Кипрухин избавился от приставки "и.о.". Его назначили начальников по туризму Республики Карелия.

Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Стоит напомнить, что Иван Кирпухин выполняет обязанности руководителя Управления по туризму Республики Карелия с 16 марта. До этого он был руководителем отдела государственной экологической экспертизы и особо охраняемых природных территорий Минприроды Карелии.

До Кипрухина должность начальника управления по туризму занимала Екатерина Биктимирова.

24 января 2020 ее освободили от занимаемой должности начальника управления по туризму. Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначили заместителя Виталия Пермякова.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Карелии будут оказывать помощь туристическим фирмам из-за пандемии коронавируса, заявил министр экономического развития Олег Ермолаев. Туристическим компаниям рекомендовано не продавать краткосрочные туры туристам из других регионов.

туризм карелия
Последние материалы
Финал Кубка Англии состоится 1 августа
Депутата Сергея Митрохина задержали в центре Москвы
Беспроводная революция: чем хорош 5G
Двое мужчин пойдут под суд в Удмуртии за разбой и двойное убийство
98% бюджетных медучреждений подключены к системе маркировки лекарств
Настольные игры, которые понравятся всей семье
Министр экономики Бурятии извинилась за эмоциональное высказывание
Рестарт чемпионата Испании состоится через две недели
Мир может потерять больше 300 миллионов рабочих мест
"Почта России" будет заниматься доставкой лекарственных препаратов
Популярное
Российский шоу-бизнес
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина

Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.

Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Новости Украины
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Российский шоу-бизнес
Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса
Здоровье
Россиян предостерегли от работы на даче после самоизоляции
Василий Амирджанов Москва откроется для прогулок строгого режима Василий Амирджанов Руслан Веснянко Возвращение блудного грузинского сына в украинскую политику Руслан Веснянко Игорь Буккер Коронация последнего императора Николая II Игорь Буккер
Комментарии
Самые неудачные рекламные ролики года
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Марс Сариев: Россия терпит фиаско в "сборке" бывших республик СССР
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
США продолжат учебные ядерные бомбардировки России?
Онищенко призвал надевать маску до выхода из квартиры
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Ученые: муравьи вовсе не трудяги. У них можно поучиться лени
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Марс Сариев: Россия терпит фиаско в "сборке" бывших республик СССР
Марс Сариев: Россия терпит фиаско в "сборке" бывших республик СССР
ООН прозрел: на Украине творится беспредел
Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина
Писательница-националистка разделила русскоговорящих на категории
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
МИД ФРГ вызвал посла РФ из-за хакерской атаки на бундестаг
Зеленский получил индульгенцию на "хорватский сценарий" в Донбассе
Соловьев обозвал Познера "промокашкой"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ