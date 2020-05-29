Певица Леди Гага выпустила альбом Chromatica

NME сообщает о том, что певица Леди Гага выложила новый альбом под названием Chromatica. Это первый альбом певицы с 2016 года и шестой по счету с начала карьеры.

Известно, что в альбом вошла композиция, которую Леди Гага записала вместе с Элтоном Джоном.