NME сообщает о том, что певица Леди Гага выложила новый альбом под названием Chromatica. Это первый альбом певицы с 2016 года и шестой по счету с начала карьеры.
Известно, что в альбом вошла композиция, которую Леди Гага записала вместе с Элтоном Джоном.
"Элтон всегда призывал меня внимательно относиться к своей профессии и заботиться о себе. И я очень благодарна ему за эти советы", — поделилась она в интервью Apple Music на прошлой неделе, назвав его своим "давним" ментором.
Принц Гарри и Меган Маркл находятся в сложном финансовом положении. Помимо их повседневных расходов, они должны выплатить крупную сумму британской казне за реконструкцию их лондонского поместья.
Сейчас у Гарри и Меган нет работы и, соответственно, дохода. Недавно принц заработал 180 тысяч долларов, продав три своих охотничьих ружья.
Чтобы свести концы с концами, Гарри обратился за помощью к своему отцу — принцу Чарльзу.
"Они ожидали, что британские налогоплательщики продолжат оплачивать счет. Но затем ковер был вытащен из-под их ног. Им пришлось попросить принца Чарльза вмешаться. Именно по этой причине они теперь могут начать возвращать королеве и наследникам короны деньги, которые покрыли стоимость строительных работ из государственных средств", — пояснил инсайдер, близкий к королевской семье.
Инсайдер, близкий к королевской семье, утверждает, что характер Кейт Миддлтон после долгих лет остается загадкой для всех членов семьи.
«Во многих отношениях трудно получить истинное представление о настоящей герцогине Кембриджской — настолько решительно она, кажется, проецирует ауру мягкости как часть своей царственной персоны. Когда я затрагиваю эту тему, я слышу те же слова от других людей. Королевские инсайдеры, общественные деятели признаются: "Я просто не знаю, кто она", — утверждает близкая подруга Кейт.
В Краснодарском крае 27-летнюю женщину и ее 19-летнего сожителя обвиняют в избиении годовалого сына женщины из-за чего он умер.
Следствие установило, что молодые люди проживали в одном из домов станицы Удобной.
Принц Гарри и Меган Маркл вместе со своим годовалым с сыном уже несколько месяцев живут в калифорнийском особняке. Однако пара в скором времени переедет в Нью-Йорк.
Об этом рассказала королевский эксперт Бриттани Барджер. По её мнению, папарацци устроили в Калифорнии настоящую охоту на принца и его супругу.
"Некоторые из Голливуда переезжают в Нэшвилл, так как в нем спокойнее, а папарацци там нет, но я не вижу этой перспективы для Гарри и Меган. Нэшвилл великий город, но я не думаю, что он будет на радаре Сассексов. Я думаю, что наиболее вероятен Нью-Йорк", — пояснила Барджер.
Иван Кипрухин избавился от приставки "и.о.". Его назначили начальников по туризму Республики Карелия.
Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.
Стоит напомнить, что Иван Кирпухин выполняет обязанности руководителя Управления по туризму Республики Карелия с 16 марта. До этого он был руководителем отдела государственной экологической экспертизы и особо охраняемых природных территорий Минприроды Карелии.
До Кипрухина должность начальника управления по туризму занимала Екатерина Биктимирова.
24 января 2020 ее освободили от занимаемой должности начальника управления по туризму. Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначили заместителя Виталия Пермякова.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Карелии будут оказывать помощь туристическим фирмам из-за пандемии коронавируса, заявил министр экономического развития Олег Ермолаев. Туристическим компаниям рекомендовано не продавать краткосрочные туры туристам из других регионов.
Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.