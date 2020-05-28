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Источник Правда.Ру

Двуликий Галкин: пародист вошел в образы Путина и Собянина

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Очередной пародией побаловал россиян - в особенности москвичей - Максим Галкин. На этот раз он "раздвоился", чтобы ознакомить всех с тезисами разговора президента с мэром столицы.

Максиму Галкину, похоже, не дают покоя лавры Сергей Шнурова, который смог стать общественным деятелем, войдя в Совет по культуре. 

Иначе, чем объяснить стремление юмориста прокомментировать любое важное событие общественно политической жизни страны? 

Напомним, что с 1 июня москвичи, согласно распоряжения Сергея Собянина, смогут выходить гулять. Правда, пока только при соблюдении ряда правил.

Каких - читайте в материале на сайте.

 

пародия максим галкин

Поправки в российскую Конституцию на демократичность проверят в ПАСЕ

Политика

27 мая 2020 года состоялось первое после снятия коронавирусных ограничений заседание Комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

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Флешмоб знаменитых: тему голодающих артистов подхватил Никас Сафронов

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Желание Иосифа Пригожина и Тарзана "хайпануть на теме коронавируса" (а как иначе назвать их недавние пассажи о голодающих "звездах"?) превратилось во флешмоб богатых и знаменитых. 

тарзан пандемия иосиф пригожин никас сафронов голодающие артисты

Александр Петров снялся в новой рекламе и опозорился

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известный актер Александр Петров выложил в Instagram новый рекламный ролик со своим участием, но фанаты восприняли его негативно.

Пользователи соцсети назвали видео "позором" и посчитали, что, видимо, у актера дела идут настолько плохо, что он согласился поучаствовать в таком бездарном проекте.

позор видео реклама александр петров

Куклачев раскритиковал Пригожина за слова о "бедствующих" артистах

Экономика

Недавно известный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался том, что из-за пандемии коронавируса многие артисты находятся в тяжелом финансовом положении.

шоу-бизнес юрий куклачев

Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российская актриса Елена Воробей рассказала изданию "Собеседник" о том, что безработица среди артистов коснулась и ее.

"Меня это, конечно же, заставляет нервничать", — поделилась артистка.

Воробей также рассказала о том, что ей пришлось продать свою квартиру в Черногории.

"Понятно, что расставаться с этим всем не хочется, но из-за затяжного отсутствия работы все-таки приходится об этом думать", — пояснила она.

кризис актриса черногория коронавирус елена воробей
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