Супруга Петросяна призналась, что перенесла сложную операцию

Молодая супруга юмориста Евгений Петросянапризналась, что из-за проблем со здоровьем ей пришлось перенести серьезную операцию и отказаться от ношения обуви на каблуках.

Личность Татьяны Брухуновой является объектом пристального внимания общественности. недавно поклонников заинтересовало, почему Татьяна не носит обувь на каблуках.

не дает покоя общественности. На этот раз фанатов заинтересовал тот факт, что Татьяну никогда не видели на каблуках, после чего она поставила точку в этом вопросе.

В комментариях Instagram Брухунова призналась, что ей удалили вены на ногах, после чего она проходила длительную реабилитацию.

Своим подписчикам Татьяна рекомендует не ждать чуда и не откладывать подобную операцию. Кроме того, она развеяла мифы о она опровергла якобы целебные свойства медицинских чулок, кремов и таблеток.

"Не тешьте себя надеждой, что само рассосется. Тромбофлебит не проходит просто так", — отметила Брухунова.

Некоторые подписчицы просят Брухунову рассказать, как ей удается поддержать себя в хорошей форме, на что она ответила, что ей нужно сбросить лишние 8 килограммов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Петросян впервые опубликовал совместное фото с женой.