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Источник Правда.Ру

Супруга Петросяна призналась, что перенесла сложную операцию

Шоу-бизнес

Молодая супруга юмориста Евгений Петросянапризналась, что из-за проблем со здоровьем ей пришлось перенести серьезную операцию и отказаться от ношения обуви на каблуках.

Личность Татьяны Брухуновой является объектом пристального внимания общественности. недавно поклонников заинтересовало, почему Татьяна не носит обувь на каблуках.

не дает покоя общественности. На этот раз фанатов заинтересовал тот факт, что Татьяну никогда не видели на каблуках, после чего она поставила точку в этом вопросе.

В комментариях Instagram Брухунова призналась, что ей удалили вены на ногах, после чего она проходила длительную реабилитацию.

Своим подписчикам Татьяна рекомендует не ждать чуда и не откладывать подобную операцию. Кроме того, она развеяла мифы о  она опровергла якобы целебные свойства медицинских чулок, кремов и таблеток.

"Не тешьте себя надеждой, что само рассосется. Тромбофлебит не проходит просто так", — отметила Брухунова.

Некоторые подписчицы просят Брухунову рассказать, как ей удается поддержать себя в хорошей форме, на что она ответила, что ей нужно сбросить лишние 8 килограммов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Петросян впервые опубликовал совместное фото с женой.

шоу-бизнес евгений петросян татьяна брухунова

Пассажира рейса из Сочи задержали за дебош в самолете

Происшествия » Человеческий фактор

В управлении Следственного комитета на транспорте расследуют уголовное дело по статье о хулиганстве на борту воздушного судна.

Установлено, что 24 мая 2020 года подозреваемый 2001 года рождения, находился на борту самолета, который выполнял рейс из Сочи в Москву.

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Михаил Ефремов: Карантин превратил артистов в "дармоедов"

Шоу-бизнес

Актер театра и кино, театральный режиссер Михаил Ефремов назвал артистов на карантине "дармоедами", подчеркнув, что сейчас они находятся в сложной ситуации. По словам актера, многие представители его профессии очень пострадали из-за пандемии коронавируса.

Пандемия сильно "шарахнула" по актерам

Михаил Ефремов отметил, что на время карантина все театры закрыли, у актеров сейчас нет спектаклей, у многих перенесены съемки фильмов.

Артист подчеркнул, что пандемия коронавируса не просто не обошла представителей его профессии, а "шарахнула" так сильно, что превратила в "дармоедов".

Звезда отечественного кино отметил, что футболисты могут играть с пустыми трибунами и зарабатывать себе на жизнь. А вот актерам без зрителей не прожить.

Ранее создатель и художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз рассказал, как работают артисты в условиях самоизоляции.

 

театры артисты михаил ефремов

МЧС предупредило жителей Москвы о грозе с градом в пятницу

Общество

В Москве объявлено экстренное предупреждение о грозе с дождем и сильном ветре в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Погода в Москве

"29 мая в период с 09:00 до 21:00 в столице ожидаются дожди с грозами и сильным ветром, порывы которого могут доходить до 15-20 метров в секунду. Кроме того, возможен град", — прогнозируют синоптики.

В МЧС жителям Москвы напоминают, что нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также нельзя стоять под деревьями. Водителям напоминают о том, что нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В пятницу в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков. 29 мая может стать самым дождливым днем в этом месяце.

Синоптики отметили, что также циклон принесет жителям столицы теплую погоду. В субботу температура воздуха поднимается до +23… +25 градусов.

А вот воскресенье погода изменится. Днем будет прохладно — до +14… +19 градусов. 

Строители отсудили у Филиппа Киркорова 2,3 млн рублей за ремонт замка

Шоу-бизнес

Судебный процесс тянулся около года и в результате закончился фрагментарной победой истцов.

Филипп Киркоров не заплатил за отделку своего замка

25 мая Таганский суд Москвы частично удовлетворил требования частной строительной компании — с короля российской эстрады взыскали 2 282 000 рублей.

шоу-бизнес филипп киркоров

Иосиф Пригожин ответил на критику Сергея Шнурова стихами

Шоу-бизнес
 
 
 
 
 
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Ты в натуре что - то куришь или колеса какие глотаешь? Делаешь вид, что с народом, а многие наивные в это верят. Бросаешь им кость в виде своих грязных стишков, они и счастливы. Единственное, что тебя с ними объединяет, это любовь к трём веселым буквам. Тебе все равно про кого с грязненькой рифмочкой- про Иисуса или про Собчак. Вообще ничего святого нет. Так даже шпана уличная себя не ведет. По понятиям, ты далеко не красавчик. Я тебя вообще не трогал, даже не вспоминал ни тебя, ни твоих жён. А за то, что вмешиваешь сюда Леру, у меня с тобой будет отдельный мужской разговор. Ты не прав, старикашка. Время все расставит по своим местам. @shnurovs P&S В любом раскладе,семья ,жена и дети - святое, а у тебя границы стёрты.

шоу-бизнес сергей шнуров иосиф пригожин
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