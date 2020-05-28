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Источник Правда.Ру

Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российская актриса Елена Воробей рассказала изданию "Собеседник" о том, что безработица среди артистов коснулась и ее.

"Меня это, конечно же, заставляет нервничать", — поделилась артистка.

Воробей также рассказала о том, что ей пришлось продать свою квартиру в Черногории.

"Понятно, что расставаться с этим всем не хочется, но из-за затяжного отсутствия работы все-таки приходится об этом думать", — пояснила она.

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Пётр Ян получил чемпионский бой в UFC

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Президент UFC Дана Уайт рассказал о чемпионском бое в легчайшей весовой категории. Ранее стало известно о том, что чемпион в этом дивизионе Генри Сехудо завершил карьеру.

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Александр Петров снялся в новой рекламе и опозорился

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известный актер Александр Петров выложил в Instagram новый рекламный ролик со своим участием, но фанаты восприняли его негативно.

Пользователи соцсети назвали видео "позором" и посчитали, что, видимо, у актера дела идут настолько плохо, что он согласился поучаствовать в таком бездарном проекте.

позор видео реклама александр петров

Трамп откапывает топор войны против соцсетей

Мир

Президент США Дональд Трамп,оскорбленный тем, что Twitter пометил один из его постов, как "фейк", похоже, готов объявить войну социальным сетям.

twitter соцсети дональд трамп

Сын Якубовича рассказал, почему его отец развелся со второй женой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Старший сын Леонида Якубовича Артем Антонов рассказал, почему его родители разошлись в автобиографическом фильме "Моя правда. Леонид Якубович. По другую сторону экрана".

"В принципе, все было хорошо, но так бывает — не сошлись характерами", — пояснил Антонов.

Сейчас известный ведущий живет в третьем браке с Мариной Видовой.

сын развод артем антонов леонид якубович

Соловьев обозвал Познера "промокашкой"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущий Владимир Соловьев решил заступиться за Никиту Михалкова после его слов о желании Билла Гейтса чипировать население планеты.

Журналист назвал Владимира Познера "долбаной промокашкой".

"Промокашка долбаная! Поучить! Стукачок еще с советских времен решил поучить", — прокомментировал Соловьев письмо, которое Познер написал Михалкову.

чипирование владимир познер никита михалков владимир соловьев
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