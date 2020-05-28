Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса

Российская актриса Елена Воробей рассказала изданию "Собеседник" о том, что безработица среди артистов коснулась и ее.

"Меня это, конечно же, заставляет нервничать", — поделилась артистка.

Воробей также рассказала о том, что ей пришлось продать свою квартиру в Черногории.