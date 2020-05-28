Российская актриса Елена Воробей рассказала изданию "Собеседник" о том, что безработица среди артистов коснулась и ее.
"Меня это, конечно же, заставляет нервничать", — поделилась артистка.
Воробей также рассказала о том, что ей пришлось продать свою квартиру в Черногории.
"Понятно, что расставаться с этим всем не хочется, но из-за затяжного отсутствия работы все-таки приходится об этом думать", — пояснила она.
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