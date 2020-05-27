Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Депутат ГД: исследований по заболеваемости COVID среди курильщиков нет
Востоковед: Гонконг лишь часть американской антикитайской политики
Рязанский: выплату на детей нужно расширить на ребят 16 и 17 лет
Эксперт: сейчас России не нужен фонд страхования от безработицы
Салонам красоты с медлицензией разрешили работать без камер
Путин призвал развивать удаленку в России
Омбудсмен призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
Потерявшие работу ИП получат пособие по безработице
Минимальный размер пособия по безработице вырос в России
Федун рассказал, как организовать матчи со зрителями
Источник Правда.Ру

"Ничего святого нет": Пригожин ответил Шнурову на его "стишки"

Шоу-бизнес
 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ты в натуре что - то куришь или колеса какие глотаешь? Делаешь вид, что с народом, а многие наивные в это верят. Бросаешь им кость в виде своих грязных стишков, они и счастливы. Единственное, что тебя с ними объединяет, это любовь к трём веселым буквам. Тебе все равно про кого с грязненькой рифмочкой- про Иисуса или про Собчак. Вообще ничего святого нет. Так даже шпана уличная себя не ведет. По понятиям, ты далеко не красавчик. Я тебя вообще не трогал, даже не вспоминал ни тебя, ни твоих жён. А за то, что вмешиваешь сюда Леру, у меня с тобой будет отдельный мужской разговор. Ты не прав, старикашка. Время все расставит по своим местам. @shnurovs P&S В любом раскладе,семья ,жена и дети - святое, а у тебя границы стёрты.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)

Продюсер Иосиф Пригожин  ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него был конфликт.

На своей странице в Instagram Пригожин опубликовал пост, в котором, намекнул, что Шнуров раньше "пел в туалете", а сейчас "в Госдуме штурмовик". Также он поинтересовался, когда же Шнуров был честен, у себя на концертах или же "когда с трибуны вещал".

"Ну ладно, слишком много чести тебе стихом мне отвечать", — написал Пригожин.

Стоит напомнить, что ранее Иосиф Пригожин заявил, что сейчас многие артисты находятся в тяжелом положении, так как лишились возможности зарабатывать.

Шнуров высмеял жалобы Пригожина

Музыкант Сергей Шнуров в ответ на жалобы Пригожина написал стихи, в которых высмеял его. Кроме того, он упомянул им супруги продюсера — певицы Валерии.

Продюсер попытался оправдаться за свои высказывания, но опять нарвался на критику со стороны Шнурова.

В ответ Пригожин пригрозил, что проведет со Шнуровым "отдельный мужской разговор".

Ранее Пригожин пообещал Шнурову "мужской разговор".

шоу-бизнес сергей шнуров иосиф пригожин

Музыкант Дмитрий Ланской ради семьи пешком идет из Латвии в Россию

Шоу-бизнес

Певец и композитор Дмитрий Ланской решил пешком перейти границу Латвии и России.

Ланской с семьей оказался отрезан от России

Дмитрий уже составил маршрут до Москвы. При себе у него рюкзак и палатка. После того, как будет пройдено некоторое расстояние пешком, он планирует ехать автостопом, на каком-то отрезке помогут друзья.

латвия шоу-бизнес дмитрий ланской

Испанец во время карантина живет один в 27-этажном отеле

Общество

В середине марта Испания приостановила работу туристических компаний. Все отели в стране закрыты. Но несмотря на то, что туристов сейчас нет, все рано нужно следить за порядком. Инженер Даниэль Ордоньес остался один в 27-этажном отеле "W" в Барселоне, чтобы следить за техническим состоянием помещений.

испания карантин закрыт отель

Строители отсудили у Филиппа Киркорова 2,3 млн рублей за ремонт замка

Шоу-бизнес

Судебный процесс тянулся около года и в результате закончился фрагментарной победой истцов.

Филипп Киркоров не заплатил за отделку своего замка

25 мая Таганский суд Москвы частично удовлетворил требования частной строительной компании — с короля российской эстрады взыскали 2 282 000 рублей.

шоу-бизнес филипп киркоров

Самоизоляцию в Москве продлили

Россия » Центр » Москва

На две недели продлен режим самоизоляции в столице. Новая дата — 14 июня.

Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Он уже подписал соответствующий указ. Сохранится и пропускной режим. Продлевать цифровые пропуска не требуется: срок их действия увеличат автоматически.

москва коронавирус самоизоляция сергей собянин масочный режим пропускной режим снятие ограничений прогулки по расписанию

Лепс отреагировал на слова Пригожина о бедственном положении артистов

Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс с иронией воспринял жалобы продюсера Иосифа Пригожина по поводу бедственного положения артистов в условиях пандемии COVID-19.

шоу-бизнес григорий лепс иосиф пригожин
Последние материалы
Возвращение блудного грузинского сына в украинскую политику
Самоизоляцию в Москве продлили
Сало как сало. Вред и польза знаменитого продукта
Депутат ГД: исследований по заболеваемости COVID среди курильщиков нет
Востоковед: Гонконг лишь часть американской антикитайской политики
"Ничего святого нет": Пригожин ответил Шнурову на его "стишки"
Рязанский: выплату на детей нужно расширить на ребят 16 и 17 лет
Эксперт: сейчас России не нужен фонд страхования от безработицы
Салонам красоты с медлицензией разрешили работать без камер
Психоаналитик: супругам нужно научиться разговаривать
Популярное
Катастрофы
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777

Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.

"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
Кремль
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
Красота
Эндокринолог объяснила, почему сохнет кожа на пятках
Бывший СССР
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Руслан Веснянко Возвращение блудного грузинского сына в украинскую политику Руслан Веснянко Василий Амирджанов Утрата властями доверия может стать событием года Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронация последнего императора Николая II Игорь Буккер
Комментарии
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Уфологи: на другие планеты нас не пустят
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Эксперт по Белоруссии: Лукашенко сделает еще много громких заявлений
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Очень скрытая угроза: ядерное оружие – вчерашний день?
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Михаил Игнатьев: как экс-глава Чувашии всех удивил
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Михаил Игнатьев: как экс-глава Чувашии всех удивил
Зачем Путин растянул победные торжества до августа
Очень скрытая угроза: ядерное оружие – вчерашний день?
Регионы гуляют, Москва сидит в страхе?
Михаил Игнатьев: как экс-глава Чувашии всех удивил
Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ