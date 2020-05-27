"Ничего святого нет": Пригожин ответил Шнурову на его "стишки"

Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него был конфликт.

На своей странице в Instagram Пригожин опубликовал пост, в котором, намекнул, что Шнуров раньше "пел в туалете", а сейчас "в Госдуме штурмовик". Также он поинтересовался, когда же Шнуров был честен, у себя на концертах или же "когда с трибуны вещал".

"Ну ладно, слишком много чести тебе стихом мне отвечать", — написал Пригожин.

Стоит напомнить, что ранее Иосиф Пригожин заявил, что сейчас многие артисты находятся в тяжелом положении, так как лишились возможности зарабатывать.

Шнуров высмеял жалобы Пригожина

Музыкант Сергей Шнуров в ответ на жалобы Пригожина написал стихи, в которых высмеял его. Кроме того, он упомянул им супруги продюсера — певицы Валерии.

Продюсер попытался оправдаться за свои высказывания, но опять нарвался на критику со стороны Шнурова.

В ответ Пригожин пригрозил, что проведет со Шнуровым "отдельный мужской разговор".

Ранее Пригожин пообещал Шнурову "мужской разговор".