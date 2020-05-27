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Ты в натуре что - то куришь или колеса какие глотаешь? Делаешь вид, что с народом, а многие наивные в это верят. Бросаешь им кость в виде своих грязных стишков, они и счастливы. Единственное, что тебя с ними объединяет, это любовь к трём веселым буквам. Тебе все равно про кого с грязненькой рифмочкой- про Иисуса или про Собчак. Вообще ничего святого нет. Так даже шпана уличная себя не ведет. По понятиям, ты далеко не красавчик. Я тебя вообще не трогал, даже не вспоминал ни тебя, ни твоих жён. А за то, что вмешиваешь сюда Леру, у меня с тобой будет отдельный мужской разговор. Ты не прав, старикашка. Время все расставит по своим местам. @shnurovs P&S В любом раскладе,семья ,жена и дети - святое, а у тебя границы стёрты.
Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него был конфликт.
На своей странице в Instagram Пригожин опубликовал пост, в котором, намекнул, что Шнуров раньше "пел в туалете", а сейчас "в Госдуме штурмовик". Также он поинтересовался, когда же Шнуров был честен, у себя на концертах или же "когда с трибуны вещал".
"Ну ладно, слишком много чести тебе стихом мне отвечать", — написал Пригожин.
Стоит напомнить, что ранее Иосиф Пригожин заявил, что сейчас многие артисты находятся в тяжелом положении, так как лишились возможности зарабатывать.
Музыкант Сергей Шнуров в ответ на жалобы Пригожина написал стихи, в которых высмеял его. Кроме того, он упомянул им супруги продюсера — певицы Валерии.
Продюсер попытался оправдаться за свои высказывания, но опять нарвался на критику со стороны Шнурова.
В ответ Пригожин пригрозил, что проведет со Шнуровым "отдельный мужской разговор".
Ранее Пригожин пообещал Шнурову "мужской разговор".
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