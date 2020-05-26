Судебный процесс тянулся около года, и в результате закончился фрагментарной победой истцов.
25 мая Таганский суд Москвы частично удовлетворил требования частной строительной компании — с короля российской эстрады взыскали 2 282 000 рублей.
Уточняется, что данную сумму певец должен был заплатить за выполненные работы по отделке. Кроме того, певец должен будет оплатить и госпошлину, размер которой составляет 19 600 рублей.
Напомним, что три года назад Киркоров обратился в строительную фирму и заказал ремонтные работы в своем загородном доме.
"Специалисты установили в замке певца "дизайнерскую перегородку у бассейна, выложили балкон керамическим гранитом и провели другие виды отделки", — сообщил истец — индивидуальный предприниматель.
Когда работы были закончены, они получили только часть денег за выполненные работы. Строители не досчитались 7 660 000 рублей.
Киркоров объяснил это тем, что работы были выполнены некачественно, поэтому отказался доплатить необходимую сумму.
Будет ли певец подавать апелляцию пока неизвестно.
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