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Источник Правда.Ру

Строители отсудили у Филиппа Киркорова 2,3 млн рублей за ремонт замка

Шоу-бизнес

Судебный процесс тянулся около года, и в результате закончился фрагментарной победой истцов.

Филипп Киркоров не заплатил за отделку своего замка

25 мая Таганский суд Москвы частично удовлетворил требования частной строительной компании — с короля российской эстрады взыскали 2 282 000 рублей.

Уточняется, что данную сумму певец должен был заплатить за выполненные работы по отделке. Кроме того, певец должен будет оплатить и госпошлину, размер которой составляет 19 600 рублей.

Напомним, что три года назад Киркоров обратился в строительную фирму и заказал ремонтные работы в своем загородном доме.

"Специалисты установили в замке певца "дизайнерскую перегородку у бассейна, выложили балкон керамическим гранитом и провели другие виды отделки", — сообщил истец — индивидуальный предприниматель.

Когда работы были закончены, они получили только часть денег за выполненные работы. Строители не досчитались 7 660 000 рублей.

Киркоров объяснил это тем, что работы были выполнены некачественно, поэтому отказался доплатить необходимую сумму.

Будет ли певец подавать апелляцию пока неизвестно.

шоу-бизнес филипп киркоров

Музыкант Дмитрий Ланской ради семьи пешком идет из Латвии в Россию

Шоу-бизнес

Певец и композитор Дмитрий Ланской решил пешком перейти границу Латвии и России.

Ланской с семьей оказался отрезан от России

Дмитрий уже составил маршрут до Москвы. При себе у него рюкзак и палатка. После того, как будет пройдено некоторое расстояние пешком, он планирует ехать автостопом, на каком-то отрезке помогут друзья.

латвия шоу-бизнес дмитрий ланской

Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов

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Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, в своем Instagram ответил на многочисленные негативные комментарии,  которые обрушились на него после того, как в Сети появилась информация о том, что он пожаловался на нехватку денег. 

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Экс-чиновницу в Чувашии подозревают в махинациях на 40 млн рублей

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Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере и превышении должностных полномочий возбуждено в отношении бывшего главного бухгалтера республиканского комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

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Лепс отреагировал на слова Пригожина о бедственном положении артистов

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Певец Григорий Лепс с иронией воспринял жалобы продюсера Иосифа Пригожина по поводу бедственного положения артистов в условиях пандемии COVID-19.

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Роспотребнадзор разработал новые правила работы для фитнес-клубов

Общество

После того, как будут отменены введенные из-за коронавируса ограничения, спортивные ограничения должны работать по новым санитарно-эпидемиологическим правилам.

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