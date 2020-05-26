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Источник Правда.Ру

Музыкант Дмитрий Ланской ради семьи пешком идет из Латвии в Россию

Шоу-бизнес

Певец и композитор Дмитрий Ланской решил пешком перейти границу Латвии и России.

Ланской с семьей оказался отрезан от России

Дмитрий уже составил маршрут до Москвы. При себе у него рюкзак и палатка. После того, как будет пройдено некоторое расстояние пешком, он планирует ехать автостопом, на каком-то отрезке помогут друзья.

В период пандемии коронавируса Дмитрий Ланской вместе со своей семьей оказался отрезан от родины. Для того, чтобы прокормить семью, ему пришлось пойти на крайние меры.

Дмитрий вместе с супругой Екатериной и детьми приехал в Юрмалу 14 марта. Но спустя несколько дней в связи с пандемией коронавируса Латвия закрыла границы.

Было непросто найти возможность, чтобы можно было дистанционно работать, так как многие проекты были заморожены, съемки приостановлены. Для того, чтобы продолжить работу над музыкальными и кинопроектами потребовалось личное присутствие Ланского в Москве.

Когда власти снова решили продлить карантин, стало понятно, что границы будут открыты нескоро. Тогда Ланской решил любым способом вернуться в Москву, даже если для этого ему придется пройти десятки километров пешком.

латвия шоу-бизнес дмитрий ланской

Hayvine: американец заработал состояние на "лосьоне от 5G"

Интересные Новости

На волне развития технологии 5G в некоторых странах запада наблюдаются случаи массовой истерии, на которой некоторым предприимчивым людям удается неплохо зарабатывать.

сша

Bloomberg: Швеция столкнулась с глубоким экономическим спадом

Мир

Швецию ждет худший экономический кризис со времен Второй мировой войны, сообщает Bloomberg.

В Швеции растет уровень безработицы

Власти страны отказались от введения каких-либо жестких ограничений в связи с пандемией коронавируса. Несмотря на это, власти страны столкнулись c рядом экономических проблем.

Согласно данным статистического управления Швеции, в апреле уровень безработицы достиг 7,9%, что выше, чем предполагалось.

Без учета сезонных факторов показатель составил 8,2%.

"Если в стране не восстановится спрос на товары и услуги, то уровень безработицы может вырасти до 17%", — сообщил аналитик агентства Йоханна Йенссон.

Кроме того. власти рассматривают законопроект, по которому работодателям станет проще и дешевле увольнять сотрудников. Профсоюзы и оппозиция уже раскритиковали данное предложение. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Швеция пошла по своему пути борьбы с коронавирусом.

швеция стефан левен йоханна йенссон экономический кризис

Лепс отреагировал на слова Пригожина о бедственном положении артистов

Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс с иронией воспринял жалобы продюсера Иосифа Пригожина по поводу бедственного положения артистов в условиях пандемии COVID-19.

шоу-бизнес григорий лепс иосиф пригожин

Пригожин: артисты находятся в "чудовищном" положении из-за эпидемии

Шоу-бизнес

Российские артисты, в особенности молодые, оказались в "чудовищном" положении из-за эпидемии коронавируса в стране.

Об этом сообщил известный продюсер Иосиф Пригожин.

"Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить", — пояснил продюсер.

 

кризис артисты заработок иосиф пригожин эпидемия коронавируса

Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов

Шоу-бизнес

Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, в своем Instagram ответил на многочисленные негативные комментарии,  которые обрушились на него после того, как в Сети появилась информация о том, что он пожаловался на нехватку денег. 

тарзан шоу-бизнес сергей глушко
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