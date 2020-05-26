Певец и композитор Дмитрий Ланской решил пешком перейти границу Латвии и России.
Дмитрий уже составил маршрут до Москвы. При себе у него рюкзак и палатка. После того, как будет пройдено некоторое расстояние пешком, он планирует ехать автостопом, на каком-то отрезке помогут друзья.
В период пандемии коронавируса Дмитрий Ланской вместе со своей семьей оказался отрезан от родины. Для того, чтобы прокормить семью, ему пришлось пойти на крайние меры.
Дмитрий вместе с супругой Екатериной и детьми приехал в Юрмалу 14 марта. Но спустя несколько дней в связи с пандемией коронавируса Латвия закрыла границы.
Было непросто найти возможность, чтобы можно было дистанционно работать, так как многие проекты были заморожены, съемки приостановлены. Для того, чтобы продолжить работу над музыкальными и кинопроектами потребовалось личное присутствие Ланского в Москве.
Когда власти снова решили продлить карантин, стало понятно, что границы будут открыты нескоро. Тогда Ланской решил любым способом вернуться в Москву, даже если для этого ему придется пройти десятки километров пешком.
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