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Источник Правда.Ру

Александр Петров снялся в новой рекламе и опозорился

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известный актер Александр Петров выложил в Instagram новый рекламный ролик со своим участием, но фанаты восприняли его негативно.

Пользователи соцсети назвали видео "позором" и посчитали, что, видимо, у актера дела идут настолько плохо, что он согласился поучаствовать в таком бездарном проекте.

Среди комментариев к видео очень сложно найти тех, кому реклама всё же понравилась, но таковые присутствуют. 

позор видео реклама александр петров

Bloomberg: Швеция столкнулась с глубоким экономическим спадом

Мир

Швецию ждет худший экономический кризиса со времен Второй мировой войны, сообщает Bloomberg.

В Швеции растет уровень безработицы

Власти страны отказались от введения каких-либо жестких ограничений в связи с пандемией коронавируса. Несмотря на это, власти страны столкнулись c рядом экономических проблем.

Согласно данным статистического управления Швеции, в апреле уровень безработицы достиг 7,9%, что выше, чем предполагалось.

Без учета сезонных факторов показатель составил 8,2%.

"Если в стране не восстановится спрос на товары и услуги, то уровень безработицы может вырасти до 17%", — сообщил аналитик агентства Йоханна Йенссон.

Кроме того. власти рассматривают законопроект, по которому работодателям станет проще и дешевле увольнять сотрудников. Профсоюзы и оппозиция уже раскритиковали данное предложение. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Швеция пошла по своему пути борьбы с коронавирусом.

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Сын Якубовича рассказал, почему его отец развелся со второй женой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Старший сын Леонида Якубовича Артем Антонов рассказал, почему его родители разошлись в автобиографическом фильме "Моя правда. Леонид Якубович. По другую сторону экрана".

"В принципе, все было хорошо, но так бывает — не сошлись характерами", — пояснил Антонов.

Сейчас известный ведущий живет в третьем браке с Мариной Видовой.

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Черноусов может выступать за Швейцарию на Олимпиаде-2022

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что лыжник Илья Черноусов получил право выступать за сборную Швейцарии на Олимпиаде-2022. Ранее стало известно, что международная федерация FIS одобрила смену спортивного гражданства россиянином.

В последний раз он выступал за сборную России на официальных стартах в 2016 году. Позже соревновался только в коммерческих марафонах.

По словам Вяльбе для ТАСС, Черноусов может выступать на Олимпиаде в Пекине из-за того, что пропустил Игры в Пхенчхане.

Илья Черноусов

33-летний лыжник женат на биатлонистке из Швейцарии Селине Гаспарин. В своей карьере он имеет две награды Олимпийских игр или чемпионатов мира:

  • бронзу в масс-старте на 50 км на ОИ-2014;
  • бронзу ЧМ-2011 в скиатлоне на 30 км.
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Тарзану предложили поработать с "элитными телками"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ранее муж Наташи Королевой Сергей Глушко, известный под псевдонимом "Тарзан", жаловался на безденежье и финансовые трудности из-за эпидемии коронавируса.

Фермер-сыровар Олег Сирота предложил артисту и всем пострадавшим от коронавируса трудоустройство.

"Сергею Глушко, наконец, предоставляется шанс попробовать свои силы в работе с настоящими элитными телками и проявить себя на вакансии дояра", — написал фермер в Instagram.

"В принципе мы их с Наташей можем двоих принять как семейную пару — работу обоим найдем. Он может, например, скотником пойти, а она телятницей", — добавил Сирота.

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Соловьев обозвал Познера "промокашкой"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущий Владимир Соловьев решил заступиться за Никиту Михалкова после его слов о желании Билла Гейтса чипировать население планеты.

Журналист назвал Владимира Познера "долбаной промокашкой".

"Промокашка долбаная! Поучить! Стукачок еще с советских времен решил поучить", — прокомментировал Соловьев письмо, которое Познер написал Михалкову.

чипирование владимир познер никита михалков владимир соловьев
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