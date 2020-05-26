Известный актер Александр Петров выложил в Instagram новый рекламный ролик со своим участием, но фанаты восприняли его негативно.
Пользователи соцсети назвали видео "позором" и посчитали, что, видимо, у актера дела идут настолько плохо, что он согласился поучаствовать в таком бездарном проекте.
Среди комментариев к видео очень сложно найти тех, кому реклама всё же понравилась, но таковые присутствуют.
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Друзья, выкладываю видео, которое мы сняли с моими друзьями @glo_ru, премьеру вы видели в трансляции. По-моему, получилось нечто большее, чем рекламный ролик. Спасибо команде: @mishasemichev @romankim11 @t.r.e.h.m.e.r @fancy.state 18+. #реклама *хайпер *дипфейк
Швецию ждет худший экономический кризиса со времен Второй мировой войны, сообщает Bloomberg.
Власти страны отказались от введения каких-либо жестких ограничений в связи с пандемией коронавируса. Несмотря на это, власти страны столкнулись c рядом экономических проблем.
Согласно данным статистического управления Швеции, в апреле уровень безработицы достиг 7,9%, что выше, чем предполагалось.
Без учета сезонных факторов показатель составил 8,2%.
"Если в стране не восстановится спрос на товары и услуги, то уровень безработицы может вырасти до 17%", — сообщил аналитик агентства Йоханна Йенссон.
Кроме того. власти рассматривают законопроект, по которому работодателям станет проще и дешевле увольнять сотрудников. Профсоюзы и оппозиция уже раскритиковали данное предложение.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Швеция пошла по своему пути борьбы с коронавирусом.
Старший сын Леонида Якубовича Артем Антонов рассказал, почему его родители разошлись в автобиографическом фильме "Моя правда. Леонид Якубович. По другую сторону экрана".
"В принципе, все было хорошо, но так бывает — не сошлись характерами", — пояснил Антонов.
Сейчас известный ведущий живет в третьем браке с Мариной Видовой.
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В последний раз он выступал за сборную России на официальных стартах в 2016 году. Позже соревновался только в коммерческих марафонах.
По словам Вяльбе для ТАСС, Черноусов может выступать на Олимпиаде в Пекине из-за того, что пропустил Игры в Пхенчхане.
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"Сергею Глушко, наконец, предоставляется шанс попробовать свои силы в работе с настоящими элитными телками и проявить себя на вакансии дояра", — написал фермер в Instagram.
"В принципе мы их с Наташей можем двоих принять как семейную пару — работу обоим найдем. Он может, например, скотником пойти, а она телятницей", — добавил Сирота.
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"Промокашка долбаная! Поучить! Стукачок еще с советских времен решил поучить", — прокомментировал Соловьев письмо, которое Познер написал Михалкову.
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