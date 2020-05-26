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Источник Правда.Ру

Кейт Миддлтон ведет себя, как британская королева

Шоу-бизнес » Зарубежный

Инсайдер, близкий к королевской семье, утверждает, что характер Кейт Миддлтон после долгих лет остается загадкой для всех членов семьи.

"Во многих отношениях трудно получить истинное представление о настоящей герцогине Кембриджской — настолько решительно она, кажется, проецирует ауру мягкости как часть своей царственной персоны. Когда я затрагиваю эту тему, я слышу те же слова от других людей. Королевские инсайдеры, общественные деятели признаются: "Я просто не знаю, кто она", — утверждает близкая подруга Кейт.

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В Орловской области завели дело после вспышки COVID-19 в доме ветеранов

Происшествия » Человеческий фактор

Сотрудники Следственного комитета по Орловской области возбудили уголовное дело по статье 236 УК РФ ("нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан").

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Девушка записывала видео для TikTok с "трупом"

Шоу-бизнес » Зарубежный

Американская блогерша придумала новую идею для записи видео в TikTok.

Девушка записала, как моет полы, а затем её муж проходит по чистому. Следующий кадр показывает, как девушка несет мешок для трупов.

На стадии записи последнего эпизода с мешком для трупов соседи блогерши вызвали полицию, думая, что девушка действительно убила своего возлюбленного и собирается избавиться от его тела.

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Принц Гарри и Меган Маркл переедут в Нью-Йорк из-за папарацци

Шоу-бизнес » Зарубежный

Принц Гарри и Меган Маркл вместе со своим годовалым с сыном уже несколько месяцев живут в калифорнийском особняке. Однако пара в скором времени переедет в Нью-Йорк.

Об этом рассказала королевский эксперт Бриттани Барджер. По её мнению, папарацци устроили в Калифорнии настоящую охоту на принца и его супругу.

"Некоторые из Голливуда переезжают в Нэшвилл, так как в нем спокойнее, а папарацци там нет, но я не вижу этой перспективы для Гарри и Меган. Нэшвилл великий город, но я не думаю, что он будет на радаре Сассексов. Я думаю, что наиболее вероятен Нью-Йорк", — пояснила Барджер.

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Принц Гарри живет с супругой на деньги своего отца

Шоу-бизнес » Зарубежный

Принц Гарри и Меган Маркл находятся в сложном финансовом положении. Помимо их повседневных расходов, они должны выплатить крупную сумму британской казне за реконструкцию их лондонского поместья.

Сейчас у Гарри и Меган нет работы и, соответственно, дохода. Недавно принц заработал 180 тысяч долларов, продав три своих охотничьих ружья.

Чтобы свести концы с концами Гарри обратился за помощью к своему отцу — принцу Чарльзу.

"Они ожидали, что британские налогоплательщики продолжат оплачивать счет. Но затем ковер был вытащен из-под их ног. Им пришлось попросить принца Чарльза вмешаться. Именно по этой причине они теперь могут начать возвращать деньги королеве и наследникам короны, которые покрыли стоимость строительных работ из государственных средств", — пояснил инсайдер, близкий к королевской семье.

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Невролог перечислил продукты, помогающие облегчить боль

Здоровье

Врач-невролог Петр Соков рассказал, как продукты питания влияют на болевые ощущения. Он сообщил, что существуют продукты, обладающие эффективным обезболивающим эффектом.

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