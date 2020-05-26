Принц Гарри и Меган Маркл находятся в сложном финансовом положении. Помимо их повседневных расходов, они должны выплатить крупную сумму британской казне за реконструкцию их лондонского поместья.
Сейчас у Гарри и Меган нет работы и, соответственно, дохода. Недавно принц заработал 180 тысяч долларов, продав три своих охотничьих ружья.
Чтобы свести концы с концами Гарри обратился за помощью к своему отцу — принцу Чарльзу.
"Они ожидали, что британские налогоплательщики продолжат оплачивать счет. Но затем ковер был вытащен из-под их ног. Им пришлось попросить принца Чарльза вмешаться. Именно по этой причине они теперь могут начать возвращать деньги королеве и наследникам короны, которые покрыли стоимость строительных работ из государственных средств", — пояснил инсайдер, близкий к королевской семье.
Американская блогерша придумала новую идею для записи видео в TikTok.
Девушка записала, как моет полы, а затем её муж проходит по чистому. Следующий кадр показывает, как девушка несет мешок для трупов.
На стадии записи последнего эпизода с мешком для трупов соседи блогерши вызвали полицию, думая, что девушка действительно убила своего возлюбленного и собирается избавиться от его тела.
Принц Гарри и Меган Маркл вместе со своим годовалым с сыном уже несколько месяцев живут в калифорнийском особняке. Однако пара в скором времени переедет в Нью-Йорк.
Об этом рассказала королевский эксперт Бриттани Барджер. По её мнению, папарацци устроили в Калифорнии настоящую охоту на принца и его супругу.
"Некоторые из Голливуда переезжают в Нэшвилл, так как в нем спокойнее, а папарацци там нет, но я не вижу этой перспективы для Гарри и Меган. Нэшвилл великий город, но я не думаю, что он будет на радаре Сассексов. Я думаю, что наиболее вероятен Нью-Йорк", — пояснила Барджер.
Инсайдер, близкий к королевской семье, утверждает, что характер Кейт Миддлтон после долгих лет остается загадкой для всех членов семьи.
"Во многих отношениях трудно получить истинное представление о настоящей герцогине Кембриджской — настолько решительно она, кажется, проецирует ауру мягкости как часть своей царственной персоны. Когда я затрагиваю эту тему, я слышу те же слова от других людей. Королевские инсайдеры, общественные деятели признаются: "Я просто не знаю, кто она", — утверждает близкая подруга Кейт.
Врач-невролог Петр Соков рассказал, как продукты питания влияют на болевые ощущения. Он сообщил, что существуют продукты, обладающие эффективным обезболивающим эффектом.
Российский лыжник Илья Черноусов в новом сезоне будет представлять Швейцарию. Призёр Сочи-2014 официально сменил спортивное гражданство, сообщает ТАСС со ссылкой на FIS.
В последний раз Черноусов выходил на старт за сборную России в 2016 году. Позже участвовал только в коммерческих марафонах.
Черноусов женат на швейцарской биатлонистке Селине Гаспарин. Пара воспитывает двух дочерей.
Сейчас Черноусову 33 года. Пока неизвестно, будет ли Черноусов выступать на официальных стартах.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.