Принц Гарри живет с супругой на деньги своего отца

Принц Гарри и Меган Маркл находятся в сложном финансовом положении. Помимо их повседневных расходов, они должны выплатить крупную сумму британской казне за реконструкцию их лондонского поместья.

Сейчас у Гарри и Меган нет работы и, соответственно, дохода. Недавно принц заработал 180 тысяч долларов, продав три своих охотничьих ружья.

Чтобы свести концы с концами Гарри обратился за помощью к своему отцу — принцу Чарльзу.