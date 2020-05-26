Блогер Сергей Косенко изъявил желание принять участие в шоу "Холостяк", чтобы найти себе пару. Он утверждает, что среди его окружения нет девушек, которые могли бы стать его второй половинкой.
Косенко рассказал, что ему нужна девушка-карьеристка, которая не будет заниматься домашним хозяйством. В качестве примера блогер привел отношения семьи Бэкхемов.
Российский актер Алексей Барабаш рассказал о проблемах с алкоголем, которые настигли его из-за отсутствия счастья в жизни. Ранее артист перенес два инсульта.
"У меня были большие проблемы с алкоголем. Меня несколько раз "зашивали". Во-первых, это из-за наследственности. Во-вторых, моей душе было плохо, чего-то не хватало, возможно, любви. Может быть, меня не устраивали те роли, которые я исполнял. Надо, чтобы твоя жизнь тебя устраивала, надо стремиться к свету, а не к темноте", — сообщил актер.
"Милан" выступил с официальным заявлением по поводу травмы Златана Ибрагимовича. В клубе не подтвердили серьёзность повреждения.
Ранее СМИ сообщали, что Ибрагимович повредил ахиллово сухожилие и может пропустить остаток сезона. По информации "Милана", футболист повредил камбаловидную мышцу правой голени, поэтому срок восстановления составит не более двух недель.
"Контрольная экспертиза травмы будет проведена через 10 дней", - говорится в сообщении.
38-летний футболист вернулся в Милан в январе 2020 года. Он провёл на поле 10 матчей, забив четыре гола.
Контракт Ибрагимовича с "Миланом" действует до окончания сезона-2019/20. Чемпионат Серии А может быть возобновлён 13 или 20 июня. Окончательное решение пока не принято.
Известный певец Борис Моисеев уже давно закончил карьеру артиста и сейчас живет жизнью обычного пенсионера. Отсутствие Моисеева на публике порождает большое количество слухов, которые он решил развеять.
Сотрудниками Следственного комитета по Московской области предъявлено обвинение 27-летнему гражданину одного из соседних государств. По мнению следствия мужчина избил маленького сына из-за чего он умер.
Блогерша Яна Леонова выкладывает видео в TikTok, на которых предстает перед пользователями соцсети в различных образах: медсестры, полицейской и других.
Недавно девушка решила станцевать в костюме католической монашки. Это привело к жесткой травле блогерши.
"Ребята, случилось то, чего я очень боялась, мне стали угрожать расправой за мой видеоролик с танцующей монашкой. Поэтому я хочу попасть на программу "Пусть говорят", чтобы максимально защитить себя, уберечь и публично объяснить, что я не хотела оскорбить никого этим видео", — написала Леонова.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.