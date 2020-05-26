Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Путин лично назначит дату проведения голосования по Конституции
Больше 38 тысяч человек в Белоруссии больны коронавирусом
Путин сам примет решение о дате проведения парада Победы
В России будут развивать агротуризм
"Историку-расчленителю" Соколову не смягчат меру пресечения
Министр торговли Белоруссии: у нас нет дефицита товаров
Путин и президент Казахстана обсудили борьбу с коронавирусом
Песков рассказал, как восстанавливается после болезни
Источник Правда.Ру

Назван возможный участник нового сезона шоу "Холостяк"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогер Сергей Косенко изъявил желание принять участие в шоу "Холостяк", чтобы найти себе пару. Он утверждает, что среди его окружения нет девушек, которые могли бы стать его второй половинкой.

Косенко рассказал, что ему нужна девушка-карьеристка, которая не будет заниматься домашним хозяйством. В качестве примера блогер привел отношения семьи Бэкхемов.

шоу холостяк сергей косенко вторая половинка
Новости партнеров

Перенесший два инсульта Алексей Барабаш рассказал об алкоголизме

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российский актер Алексей Барабаш рассказал о проблемах с алкоголем, которые настигли его из-за отсутствия счастья в жизни. Ранее артист перенес два инсульта.

"У меня были большие проблемы с алкоголем. Меня несколько раз "зашивали". Во-первых, это из-за наследственности. Во-вторых, моей душе было плохо, чего-то не хватало, возможно, любви. Может быть, меня не устраивали те роли, которые я исполнял. Надо, чтобы твоя жизнь тебя устраивала, надо стремиться к свету, а не к темноте", — сообщил актер.

счастье инсульт алкоголь алексей барабаш

Серьёзность травмы Ибрагимовича не подтвердилась

Спорт » Командные виды » Футбол

"Милан" выступил с официальным заявлением по поводу травмы Златана Ибрагимовича. В клубе не подтвердили серьёзность повреждения.

Ранее СМИ сообщали, что Ибрагимович повредил ахиллово сухожилие и может пропустить остаток сезона. По информации "Милана", футболист повредил камбаловидную мышцу правой голени, поэтому срок восстановления составит не более двух недель.

"Контрольная экспертиза травмы будет проведена через 10 дней", - говорится в сообщении.

Ибрагимович в "Милане"

38-летний футболист вернулся в Милан в январе 2020 года. Он провёл на поле 10 матчей, забив четыре гола.

Контракт Ибрагимовича с "Миланом" действует до окончания сезона-2019/20. Чемпионат Серии А может быть возобновлён 13 или 20 июня. Окончательное решение пока не принято.

футбол фк милан златан ибрагимович чемпионат италии по футболу

Моисеев рассказал, на что живет на пенсии

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известный певец Борис Моисеев уже давно закончил карьеру артиста и сейчас живет жизнью обычного пенсионера. Отсутствие Моисеева на публике порождает большое количество слухов, которые он решил развеять.

слухи пенсия карьера борис моисеев

В Наро-Фоминске мужчине предъявлено обвинение в убийстве сына

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудниками Следственного комитета по Московской области предъявлено обвинение 27-летнему гражданину одного из соседних государств. По мнению следствия мужчина избил маленького сына из-за чего он умер.

ск рф убийство ребенка московская область

Блогерше угрожают расправой из-за танца в наряде монашки

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Яна Леонова выкладывает видео в TikTok, на которых предстает перед пользователями соцсети в различных образах: медсестры, полицейской и других.

Недавно девушка решила станцевать в костюме католической монашки. Это привело к жесткой травле блогерши.

"Ребята, случилось то, чего я очень боялась, мне стали угрожать расправой за мой видеоролик с танцующей монашкой. Поэтому я хочу попасть на программу "Пусть говорят", чтобы максимально защитить себя, уберечь и публично объяснить, что я не хотела оскорбить никого этим видео", — написала Леонова.

tiktok видео монашка расправа яна леонова
Последние материалы
В Санкт-Петербурге обрушились сразу несколько балконов на жилом доме
Продовольственные рынки открывают в Новосибирске
Стадион "Урала" не пострадал от урагана в Екатеринбурге
Стало известно, когда в России отменят масочный режим
В Москве женщина с ножом пыталась забрать долг у соседки
У окраски гадюк выявлены новые функции
Врач: на детей не нужно надевать маски, их нужно изолировать
Принц Гарри и Меган Маркл переедут в Нью-Йорк из-за папарацци
"Газпром" остановил транзит через Польшу: это "наказание"?
Министр спорта Румынии дал интервью без штанов
Популярное
Деньги
Россиянам с пенсией менее 24 тысяч рублей предоставят новую льготу

Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.

Россиянам с пенсией менее 24 тысяч рублей предоставят новую льготу
Экс-генерал СБУ: Украина расползается на глазах. Уходит не один Донбасс
Новости Украины
Экс-генерал СБУ: Украина расползается на глазах. Уходит не один Донбасс
Катастрофы
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Здоровье
Диетолог объяснила, для кого творог и кефир могут быть опасны
Усам Оздемиров Аллергия на "цифру" и практика инноваций Усам Оздемиров Василий Амирджанов Выход из карантина на волне смысловой престидижитации Василий Амирджанов Любовь Степушова Украина, трепещи: США выходят из договора "Открытое небо" Любовь Степушова
Комментарии
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
"XXI век будет азиатским": в ЕС увидели закат влияния США
Бывший министр энергетики скончался от COVID-19
Блогерше угрожают расправой из-за танца в наряде монашки
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Профессор Маслов: весь мир знал, что Китай выращивает новый вирус
Эксперт по Белоруссии: Лукашенко сделает еще много громких заявлений
Профессор Маслов: весь мир знал, что Китай выращивает новый вирус
Профессор Маслов: весь мир знал, что Китай выращивает новый вирус
Анатолий Цой: "Женщина не должна работать"
ВСУ вторые сутки не обстреливают ЛНР
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Может ли Россия помешать планам "приватизации" Луны
Десять тонн нефрита пытались украсть с месторождения под Красноярском
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Эксперт по Белоруссии: Лукашенко сделает еще много громких заявлений
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Профессор Маслов: весь мир знал, что Китай выращивает новый вирус
Профессор Маслов: весь мир знал, что Китай выращивает новый вирус
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ