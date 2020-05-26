Известный певец Борис Моисеев уже давно закончил карьеру артиста и сейчас живет жизнью обычного пенсионера. Отсутствие Моисеева на публике порождает большое количество слухов, которые он решил развеять.
"Очень обидно, когда просыпаешься утром в хорошем настроении, выпиваешь чашку ароматного чая или кофе и читаешь заголовок, что я чуть ли не умер, или что мне не на что есть, что я бедствую или продал свою недвижимость, что никому не открываю дверь, что меня все забыли. Меня это сильно обижает и расстраивает. Раз в два-три месяца, когда, видимо, не хватает хайпа или рейтинга, меня начинают тормошить, и, как правило, все одно и то же. Меня как-то спросили: «Борис Михайлович, вы уже написали завещание?». Я ответил: «Господа, простите, я туда еще не собираюсь», — рассказал артист.
Моисеев утверждает, что хоть и ушел со сцены, но на жизнь не жалуется.
Евгений Петросян почти перестал скрывать свои отношения с новой женой Татьяной Брухуновой, которая ранее была его помощницей. Юморист впервые опубликовал в своем Instagram фотографию с женой.
Это событие не могла не прокомментировать бывшая супруга Петросяна — Елена Степаненко.
"А уж после 74 лет как мужчин тянет к марамойкам!" — сказала Степаненко в разговоре с Николаем Цискаридзе.
Спустя несколько дней Брухунова продемонстрировала своим подписчикам новое золотое украшение. Поклонники пары предположили, что муж так решил отвлечь свою супругу от высказываний Степаненко.
Блогер и возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян рассказал подписчикам, что исполнил свою давнюю мечту и купил новый автомобиль. Однако он отказался показывать машину поклонникам.
По публикациям друга Манукяна — блогера Эрика Давидовича — пользователи решили, что он купил BMW Х6 М competition, цена которого варьируется от 9,7 до 11,6 миллионов рублей.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный разводятся после десяти лет брака. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в российсском сегменте соцсетей.
Многие знаменитости решили поддержать Агату. Среди них был и Дмитрий Нагиев, который сам пережил развод десять лет назад.
"Узнав, что мы с Пашей разводимся, он сказал: "Развод продлевает жизнь!" Я его слова запомнила", — рассказала Муцениеце.
Японское издание Crank In составило рейтинг знаменитостей, которые использовали образ героини аниме Сейлор Мун. Одно из мест в этом списке заняла российская фигуристка Евгения Медведева.
Девушка неоднократно выступала в виде Сейлор Мун на ледовых шоу в Японии или показательных выступлениях на соревнованиях.
В список вместе с Медведевой вошли:
Евгения Медведева популярна в Японии. Девушка в сезонах-15/16 и 16/17 выиграла все основные старты:
В сезоне-2017/18 Медведева уступила на чемпионате Европы и Олимпийских играх Алине Загитовой. Позже фигуристка перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
В последние два сезона одержала победу только на Кубке России. В 2019 году стала третьей на чемпионате мира.
Китайские ученые в ходе раскопок в гробнице, расположенной в провинции Хэнань, обнаружили древний бронзовый кувшин.
Кувшин украшен декоративными вставками в виде головы и шеи гуся. Кроме того, в нем был неизвестная жидкость, которую ученые планируют исследовать.
В гробнице было найдено большое количество ценных предметов, которые говорят о том, что это могила важного чиновника. Возраст гробницы составляет примерно 2000 лет.
Гробница была найдена во время масштабной реконструкции, которая ведется в трущобах города Саньмэнься. В настоящее время здесь работают специалисты местного отделения Института культурных реликвий и археологии. Они исследуют территорию с целью поиска других гробниц.
Археолог Чжу Сяодун сообщил, что ученые уже нашли несколько ценных артефактов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае обнаружили 57 древних гробниц и 500 артефактов. Древние гробницы находятся в южной части Китая в городе Гуанчжоу.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.