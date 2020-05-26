Моисеев рассказал, на что живет на пенсии

Известный певец Борис Моисеев уже давно закончил карьеру артиста и сейчас живет жизнью обычного пенсионера. Отсутствие Моисеева на публике порождает большое количество слухов, которые он решил развеять.

"Очень обидно, когда просыпаешься утром в хорошем настроении, выпиваешь чашку ароматного чая или кофе и читаешь заголовок, что я чуть ли не умер, или что мне не на что есть, что я бедствую или продал свою недвижимость, что никому не открываю дверь, что меня все забыли. Меня это сильно обижает и расстраивает. Раз в два-три месяца, когда, видимо, не хватает хайпа или рейтинга, меня начинают тормошить, и, как правило, все одно и то же. Меня как-то спросили: «Борис Михайлович, вы уже написали завещание?». Я ответил: «Господа, простите, я туда еще не собираюсь», — рассказал артист.

Моисеев утверждает, что хоть и ушел со сцены, но на жизнь не жалуется.