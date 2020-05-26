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Источник Правда.Ру

Моисеев рассказал, на что живет на пенсии

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известный певец Борис Моисеев уже давно закончил карьеру артиста и сейчас живет жизнью обычного пенсионера. Отсутствие Моисеева на публике порождает большое количество слухов, которые он решил развеять.

"Очень обидно, когда просыпаешься утром в хорошем настроении, выпиваешь чашку ароматного чая или кофе и читаешь заголовок, что я чуть ли не умер, или что мне не на что есть, что я бедствую или продал свою недвижимость, что никому не открываю дверь, что меня все забыли. Меня это сильно обижает и расстраивает. Раз в два-три месяца, когда, видимо, не хватает хайпа или рейтинга, меня начинают тормошить, и, как правило, все одно и то же. Меня как-то спросили: «Борис Михайлович, вы уже написали завещание?». Я ответил: «Господа, простите, я туда еще не собираюсь», — рассказал артист.

Моисеев утверждает, что хоть и ушел со сцены, но на жизнь не жалуется.

слухи пенсия карьера борис моисеев

Петросян утешил свою молодую жену золотым кольцом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Евгений Петросян почти перестал скрывать свои отношения с новой женой Татьяной Брухуновой, которая ранее была его помощницей. Юморист впервые опубликовал в своем Instagram фотографию с женой.

Это событие не могла не прокомментировать бывшая супруга Петросяна — Елена Степаненко.

"А уж после 74 лет как мужчин тянет к марамойкам!" — сказала Степаненко в разговоре с Николаем Цискаридзе.

Спустя несколько дней Брухунова продемонстрировала своим подписчикам новое золотое украшение. Поклонники пары предположили, что муж так решил отвлечь свою супругу от высказываний Степаненко.

кольцо украшение елена степаненко евгений петросян татьяна брухунова

Возлюбленный Бузовой потратил 10 млн рублей на новое авто

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогер и возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян рассказал подписчикам, что исполнил свою давнюю мечту и купил новый автомобиль. Однако он отказался показывать машину поклонникам.

По публикациям друга Манукяна — блогера Эрика Давидовича — пользователи решили, что он купил BMW Х6 М competition, цена которого варьируется от 9,7 до 11,6 миллионов рублей.

 

авто bmw х6 м competition ольга бузова давид манукян эрик давидович

Нагиев поддержал Агату Муцениеце во время развода

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Агата Муцениеце и Павел Прилучный разводятся после десяти лет брака. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в российсском сегменте соцсетей.

Многие знаменитости решили поддержать Агату. Среди них был и Дмитрий Нагиев, который сам пережил развод десять лет назад.

"Узнав, что мы с Пашей разводимся, он сказал: "Развод продлевает жизнь!" Я его слова запомнила", — рассказала Муцениеце.

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Медведеву в образе Сейлор Мун сравнили с Билли Айлиш

Спорт » Фигурное катание

Японское издание Crank In составило рейтинг знаменитостей, которые использовали образ героини аниме Сейлор Мун. Одно из мест в этом списке заняла российская фигуристка Евгения Медведева.

Девушка неоднократно выступала в виде Сейлор Мун на ледовых шоу в Японии или показательных выступлениях на соревнованиях.

В список вместе с Медведевой вошли:

  • модель Тейлор Хилл;
  • певица Билли Айлиш;
  • певица Холзи;
  • актриса Эмили Бетт Рикардс.

Евгения Медведева популярна в Японии. Девушка в сезонах-15/16 и 16/17 выиграла все основные старты:

  • чемпионат России;
  • чемпионат Европы;
  • финал "Гран-при";
  • чемпионат мира.

В сезоне-2017/18 Медведева уступила на чемпионате Европы и Олимпийских играх Алине Загитовой. Позже фигуристка перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

В последние два сезона одержала победу только на Кубке России. В 2019 году стала третьей на чемпионате мира.

билли айлиш фигурное катание евгения медведева

В Китае найден древний кувшин с неизвестной жидкостью

Наука

Китайские ученые в ходе раскопок в гробнице, расположенной в провинции  Хэнань, обнаружили древний бронзовый кувшин.

Кувшин украшен декоративными вставками в виде головы и шеи гуся. Кроме того, в нем был неизвестная жидкость, которую ученые планируют исследовать.

В гробнице было найдено большое количество ценных предметов, которые говорят о том, что это могила важного чиновника. Возраст гробницы составляет примерно 2000 лет.

Гробница была найдена во время масштабной реконструкции, которая ведется в трущобах города Саньмэнься. В настоящее время здесь работают специалисты местного отделения Института культурных реликвий и археологии. Они исследуют территорию с целью поиска других гробниц.

Археолог Чжу Сяодун сообщил, что ученые уже нашли несколько ценных артефактов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае обнаружили 57 древних гробниц и 500 артефактов. Древние гробницы находятся в южной части Китая в городе Гуанчжоу. 

китай кувшин гробница исследование археологические находки
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